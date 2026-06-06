مصر.. إجراء صارم ضد نسخة ثانية من ضياء العوضي وبيان حكومي يكشف مفاجأة صادمة

وذكرت الوزارة في بيان مساء السبت، أن مديرة المركز فتاة حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، تنتحل صفة طبيب وتدير المركز وتقوم بالكشف الطبي على المرضى.وأوضحت أنها أغلقت وشمعت مركز "منة فيت سيشن" لاستشارات التغذية الصحية بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بعد ضبط منتحلة صفة طبيب تدير المنشأة بصورة غير قانونية وبمخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين.وأشارت إلى اتخاذ هذا الإجراء في إطار "حملات رقابية مكثفة لمواجهة التجاوزات والنصب باسم الطب".وكشفت أن المضبوطة تدير قناة على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي تضم آلاف المتابعين، وتستغلها في نشر محتوى طبي مضلل وخطير، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء سبق وأدانت مزاعمها الطبية حول مسببات نزيف الرحم، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة علمياً.وأضافت أن المركز كان يعمل بدون ترخيص في مخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، وتم ضبط المنتحلة أثناء قيامها بالكشف الطبي على إحدى المريضات مقابل 1500 جنيه مصري، كما تم تحريز ميزان طبي داخل العيادة.وأكدت إغلاق المنشأة فورا بالشمع الأحمر، وتحرير محضر بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام النيابة العامة، محذرة المواطنين بشدة من الانسياق وراء الإعلانات الطبية المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأهابت الوزارة بالمواطنين التحقق الدائم من التراخيص الرسمية لأي ممارس صحي أو مركز طبي قبل التعامل معه، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لانتحال الصفة الطبية التي تعرض حياة المواطنين للخطر.