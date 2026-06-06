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توزر: يوم توعوي موجه لسائقي الدراجات النارية في ظل زيادة عدد قتلى حوادث الدراجات

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Bookmark article    Publié le Samedi 06 Juin 2026 - 22:15 قراءة: 1 د, 44 ث
      
افادت رئيسة المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بتوزر سامية هلالي، بان مختلف الأرقام الرسمية المتعلقة بحوادث الطرقات تشير إلى تسبب الدراجات النارية على مستوى وطني في حوالي 70 بالمائة من الحوادث داخل مناطق العمران، وهي احصائيات تقترب مع ما يتم تسجيله على مستوى جهوي، بالاضافة الى كونها حوادث قاتلة.
وأضافت هلالي في تصريح لصحفية "وات" أنه انطلاقا من هذه المؤشرات وتبعا لتوصيات اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، نظمت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات صباح اليوم السبت، بمفترق المطار وعلى مقربة من مكان انتصاب السوق الأسبوعية بمدينة توزر، يوما تحسيسيا توعويا تحت شعار "الحياة ثمينة فلنحافظ عليها" ساهمت فيه مختلف الأطراف ذات العلاقة منها الحرس الوطني والحماية المدنية وبلدية توزر والإدارة الجهوية للتجهيز وعدد من الجمعيات الناشطة في المجال.
وأوضحت أن اليوم التحسيسي توجه بشكل خاص لسائقي الدراجات النارية من مختلف الأعمار من بينهم فئة الشباب، وهي الفئة الأكثر تهديدا بالحوادث القاتلة جراء السلوك المتهور في قيادة الدراجة النارية، وما يقوم به الشباب من سلوكيات في الطريق ومنها سباق الدراجات النارية في طريق مكتظة وسط المدن، وما ينجر عنه حوادث قاتلة لا سيما بوجود دراجات من الحجم الكبير تترك في أيدي شباب وأطفال دون عمر 15 سنة.

واكدت ان فئة الشباب والأطفال تكون بذلك الأكثر عرضة للحوادث القاتلة، لذلك تؤكد الأنشطة التحسيسية على مستعملي الدراجات النارية على ضرورة ارتداء الخوذة وتأمين الدراجات النارية مع أهمية التحلي بروح المسؤولية، وحملت المسؤولية للأولياء في توفير دراجات نارية لأطفال دون السن القانونية.
وتوزعت أنشطة اليوم التحسيسي بين التنشيط وتقديم نصائح من طرف دار الشباب المتنقلة بتوزر، وبين توزيع مطويات لمستعملي الطريق، ودعوتهم إلى احترام قوانين الطرقات والتحفيض من السرعة ودعوة سائقي الدراجات النارية الى حمل الخوذة فضلا عن عملية بيضاء نفذت بالشراكة مع مصالح الحرس الوطني والحماية المدنية.
ووجه من جهته رئيس جمعية متطوعي الحماية المدنية بتوزر محمد الصغير الشريف نداء لسائقي الدراجات النارية لدعوتهم الى تعديل سلوكهم في الطريق بعدما تحولت الدراجة إلى خطر حقيقي يهدد حياة العشرات أغلبهم من الشباب بتواتر تسجيل حوادث مميتة بسبب التهور في سياقة الدراجات النارية وسلوكيات خطيرة منها عدم حماية السائق بالخوذة والسرعة الزائدة مع أهمية تغيير عقلية الشباب واقناعهم بأن خطورة الدراجة النارية مثلها مثل باقي وسائل النقل.
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