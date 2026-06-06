قفزة حادة في تكاليف الشحن البحري من آسيا إلى أميركا بسبب إغلاق هرمز

ارتفعت أسعار شحن الحاويات خلال الأسبوع الماضي نتيجة زيادة تكاليف الوقود، وازدحام بعض الموانئ الآسيوية، وتحسن الطلب مع اقتراب موسم الذروة للشحن البحري.وبحسب بيانات منصة "زينيتا"، صعد السعر الفوري لشحن حاوية بطول 40 قدما من آسيا إلى شمال أوروبا إلى 3649 دولار، بزيادة 27% عن الأسبوع السابق، فيما ارتفعت تكلفة الشحن إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 20% لتصل إلى 3933 دولار. كما أظهرت بيانات "درويري" ارتفاعا حادا في الأسعار الفورية القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها خلال نحو عام.وكشفت "زينيتا" أن أسعار الشحن من آسيا إلى الولايات المتحدة قفزت 109% منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فيفري، بينما ارتفعت رسوم الشحن إلى أوروبا بأكثر من 50%. وتفرض شركات النقل أيضا رسوما إضافية على الوقود، ما يزيد الأعباء على المستوردين في ظل أزمة الطاقة.وتزامنت هذه التطورات مع تراجع الطاقة الاستيعابية قبل موسم إعادة تكوين المخزونات في جويلية وأوت. كما أسهمت إعادة توجيه الشحنات بسبب إغلاق مضيق هرمز في حدوث اختناقات بمراكز الشحن في جنوب شرق آسيا، خاصة سنغافورة وميناء كلانغ الماليزي.وقال بيتر ساند، كبير المحللين لدى "زينيتا"، إن اضطرابات الموانئ تؤثر سلبا على سلاسل الإمداد العالمية، موضحا أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الشحن حتى على المسارات البعيدة عن الشرق الأوسط. وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يدفع تكاليف الشحن إلى مزيد من الصعود خلال النصف الثاني من العام.كما ارتفعت أسهم شركة "إيه.بي. مولر ميرسك" بنحو 13% خلال الأسبوع، في حين سجلت تكاليف النقل في الولايات المتحدة أسرع وتيرة ارتفاع خلال عشر سنوات وفق مؤشر مديري الخدمات اللوجستية لشهر ماي.المصدر: بلومبرغ