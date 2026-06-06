السلطات الجزائرية تتحرك إثر انتشار فيديو تدنيس العلم

أعلنت وزارة السياحة الجزائرية بدء الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد فندق في الجزائر العاصمة، على خلفية حادثة المساس برموز الدولة وتدنيس العلم الوطني.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه فور علمها بالحادثة التي أثارت موجة استياء واسعة عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، باشرت مصالحها المختصة اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها للتقصي والوقوف على حيثيات القضية.وفي هذا السياق، أصدرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية حورية مداحي، تعليمات بالانتقال الفوري إلى المؤسسة الفندقية المسماة "ذا ليغاسي هوتيل" (The Legacy Hotel) ببلدية حيدرة، وتنفيذ إجراء الغلق الفوري وسحب رخصة الاستغلال.كما أمرت بتشكيل لجنة تحقيق ميدانية برئاسة المفتش العام للوزارة ومديرة السياحة والصناعة التقليدية لمحافظة الجزائر، قصد استقصاء الوقائع وإعداد تقرير مفصل بشأنها.وشددت وزارة السياحة، في ختام بيانها، على "التزامها الصارم بضمان احترام القوانين والأنظمة المؤطرة للنشاط الفندقي، وعدم التساهل مع أي سلوك أو تصرف من شأنه المساس برموز الدولة أو الإخلال بالالتزامات وأخلاقيات المهنة المفروضة على المؤسسات الفندقية".وجاءت الحادثة خلال حفل نظمته وكالة "سكاي توك" بفندق "ليغاسي" بحيدرة في الجزائر العاصمة، يتعلق ببطولة تجمع صناع المحتوى على منصة "تيك توك". وأظهرت الفيديوهات المتداولة العلم الوطني مرفقا بعبارة "المجد والخلود للشهداء الأبرار" وهو مفروش على الأرض، فيما ظهر شخص يدوس على الراية الوطنية دون أن ينتبه لذلك، مما أثار مخاوف من تدنيس العلم من قبل المارة والمشاركين في الحفل.وسارعت إدارة فندق "ليغاسي لوكسوري" إلى التبرؤ من الحادثة والانضمام إلى الأصوات المدينة لها. وأكدت الإدارة في بيان لها أن الصور المتداولة لا تعكس موقف المؤسسة الفندقية ولا قيمها الثابتة في احترام العلم الوطني ورموز الدولة الجزائرية، معتبرة أن أي تصرف يمس بسوء رمزية العلم "مرفوض". وشددت الإدارة على أن الراية الوطنية لم تتعرض لأي تدنيس داخل الفندق.ورغم تأكيد الفندق، أدان المنتدى الحر للمجتمع المدني بـ"أشد العبارات" ما وصفه بـ"السلوك المشين" المتمثل في وضع الراية الوطنية على الأرض والدوس عليها، معتبراً أنه "يمس بأحد أقدس رموز الدولة الجزائرية".وطالب المنتدى الجهات المختصة بفتح تحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته فيها.