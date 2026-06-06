امضاء اتفاقية شراكة بين قرية الأطفال "س و س" المحرس والإدارة الجهوية للصحة بصفاقس

وقعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" ممثلة في قرية الأطفال "س و س" المحرس على اتفاقية شراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، تهدف إلى معاضدة جهود الدولة في المجال الصحي وتعزيز الرعاية الصحية والوقائية للأطفال والشباب بقرى "س و س".وتشمل الاتفاقية المبرمة، أمس الجمعة، 3 محاور رئيسية منها المساهمة اللوجستية ودعم المؤسسات الصحية العمومية مرجع نظر الادارة الجهوية للصحة من خلال توفير تجهيزات ومعدات ومستلزمات طبية او شبه طبية وفقا للامكانيات المتاحة والتراتيب الجاري بها العمل، وفق بلاغ لقرية الأطفال "س و س" المحرس.كما تنص الاتفاقية على تنظيم حملات تحسيسية مشتركة بمساهمة الطلبة سفراء "س وس" من طلبة الاختصاص (الصحة والطب) وذلك بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم ومتابعة الانشطة الصحية التوعوية والوقائية.​وترمي هذه الاتفاقية إلى ارساء إطار تعاون وشراكة بين الطرفين في المجال الصحي والاجتماعي بما يساهم في دعم الإحاطة الصحية الوقائية والعلاجية لفائدة الأطفال والشباب المتكفل بهم بقرية الأطفال "س و س" المحرس وأبناء العائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الإهمال.