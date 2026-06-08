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بنزرت: رحلة صيد خنازير برية تنتهي بوفاة كهل وإيقاف مرافقه

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 09:34 قراءة: 0 د, 42 ث
      
شهدت معتمدية غزالة من ولاية بنزرت حادثة أليمة تمثلت في وفاة كهل إثر تعرضه لطلق ناري خلال رحلة صيد للخنازير البرية.

وأوضح رئيس جمعية منارة بنزرت للإعلام والثقافة، يوسف مراد، في مداخلة على اذاعة الجوهرة ، أن الضحية أصيب بطلق ناري من بندقية صديقه أثناء رحلة الصيد، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، حيث فارق الحياة متأثرا بإصابته.


وأضاف أن الجهات الأمنية والقضائية تولت فتح تحقيق في ملابسات الحادثة، فيما تم الاحتفاظ بصديق الضحية على ذمة الأبحاث الجارية.


وأشار مراد إلى أن الحادثة تعيد إلى الواجهة أهمية احترام القوانين المنظمة لنشاط الصيد، لافتا إلى أن موسم الصيد مغلق حاليا، وأن ممارسة هذا النشاط تخضع لمواعيد ورخص تضبطها الجهات المختصة.

وتتواصل الأبحاث للكشف عن جميع ظروف وملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
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