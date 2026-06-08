منوبة: حجز أكثر من 14 طنّا من الفرينة بمخبزة مصنّفة بالبطّان من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

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حجز فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، صباح يوم الاثنين، 14 طنّا من الفرينة المدعّمة (281 كيس فئة 50 كلغ) بمخبزة مصنفة بمعتمدية البطّان، وذلك من أجل الاخلال بتراتيب الدعم، وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة صحفية "وات".

وأظهر العمل الرقابي أن المخبزة المشار إليها آنفا متوقفة عن النشاط منذ مدة، ورغم تحوّز صاحبها على مخزون هام من الفرينة المدعمة ورفعه لحصص مخبزته من هذه المادة، إلّا أنّه امتنع عن تحويلها إلى خبز مدعّم.

وأكّد المصدر ذاته أنّه ستتم إعادة ضخّ وبيع المحجوز بالمسالك القانونية، وإيداع حصيلته المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية، فضلا عن استكمال إجراءات التحرير على صاحب المخبزة، إضافة إلى العقوبات الإدارية المستوجبة في الغرض.