مدنين: العاب درامية للاطفال واليافعين مؤلف جديد للمسرحي والاستاذ المحاضر زهير بن تردايت المتحصل على الجائزة الوطنية لحقوق الطفل

"العاب درامية للاطفال واليافعين" عنوان مؤلف جديد صدر مؤخرا عن دار علاء الدين للنشر للدكتور زهير بن تردايت الكاتب والمخرج المسرحي التونسي ابن جزيرة جربة، استاذ محاضر في المسرح وفنون العرض والمتحصل على الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بناء على تجاربه ودراساته في ادماج اطفال طيف التوحد باستخدام المسرح، ومؤسس مختبر ارادة لمسرح الادماج في تجربة اولى متفردة انتجت عرضا ابطاله من حاملي الاعاقات وطيف التوحد واخرين .وجاء هذا الكتاب الجديد الذي حظي بدعم من صندوق التشجيع والاستثمار في الابداع الادبي والفني ليعزز عناوينه السابقة "العاب درامية ومسرح الطفل والحكاية التاريخية" الى جانب عدد هام من المقالات العلمية حول المسرح المدرسي ومسرح الادماج مع تاليفه واخراجه عديد الاعمال المسرحية ومساهمات في التمثيل الاذاعي.وفي هذا السياق اوضح بن تردايت ان مؤلفه الجديد جاء بعد صدور كتابه الاول سنة 2003 حيث شهد اقبالا كبيرا من القراء لتنفد كل نسخه فيما ظل الطلب متزايدا من الفنانين بالخصوص لاعداد كتاب اخر ليعمل على إنتاج مؤلف آخر يتضمن عددا كبيرا من الالعاب الدرامية ويشرح كيفية تطبيقها بكل دقة.ويضم هذا الكتاب فصلا نظريا يعرف بالالعاب الدرامية وانواعها واخر تطبيقيا يحتوي العابا يحتاجها كل من مربي الطفولة في مرحلة ما قبل الدراسة والمدرسون في مرحلة الدراسة، مستهلا الكتاب بمقولات لعديد الفلاسفة حول اللعب كنشاط طبيعي يتعلم عبره الطفل قواعد لغة التواصل بما يعنيه من تحاور النفس في اعماقها عن التعاون ونبذ الكراهية بين البشر وماذا يمكن لخيال الطفل استيعابه منها لو تدخل الفن المسرحي في ورشات اللعب للتعبير عن رفض الممارسات اللاانسانية اذا ما تم التسليم بان الفنون لها دور في زرع افكار تخول للبشرية ان تتعايش في سلم وامان رغم كل اختلافاتها، وفق تصريح بن تردايت.وقسم الكاتب الالعاب الدرامية الى قسمين الاول يخص الطفل في مرحلة ما قبل الدراسة وهو بدوره جزءين احدهما من سن الثانية الى الرابعة يهم الاطفال غير القادرين على رؤية الاشياء كما يراها الاخرون، وجزءا اخر من سن الرابعة الى السابعة هي مرحلة اعتبرها صاحب المؤلف مرحلة التمركز بحسب نظرية جان بياجيه يكون فيها الطفل انطباعيا يرى الاشياء ببعد واحد.وقال بن تردايت ان هذا القسم يوجه المربين الى العمل بالتدرج بدءا بالفردي وصولا الى الجماعي من دون تشكيل ارباك للاطفال بحضور المشاهدين الذين قد يرونهم اصحاب سيطرة ونفوذ مشددا على ان التربية تعين الاطفال على الاندماج بنجاعة وفاعلية.اما القسم الثاني من الكتاب خصص للاطفال من سن السابعة الى الرابعة عشرة حيث يتمكن الطفل من ادراك حقائق الوجود انطلاقا مما يمتلكه اليافع من احاسيس وهي تلك التي سيوظفها في هذه الالعاب التي يمكن لقارئ الكتاب من اهل الاختصاص ان يتعرف عليها تطبيقيا عبر رابط على الانترنات لا يمكن الدخول اليه الا بفسخ رمز استجابة سريعة )code qr يوجد بالكتاب، حسب بن تردايت.ويذكر ان زهير بن تردايت ادار عدة مهرجانات منها مهرجان علي بن عياد والمهرجان الوطني لمسرح التجريب ومهرجان فرحات يامون للمسرح.