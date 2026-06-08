بنزرت: إقرار جملة من الإجراءات والتدابير العمليّة لانجاح موسم حصاد وتجميع الحبوب والموسم الصيفي

أقرّت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ببنزرت، خلال اجتماعها الدوري، الملتئم اليوم الاثنين، بمقر الولاية، جملة من التدابير والإجراءات العملية من أجل إنجاح الموسم حصاد وتجميع الحبوب والموسم الصيفي بكامل مناطق الجهة، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسميّة بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".وأكّد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الجلسة، أنّه تم تأمين كل ظروف النجاح لموسم الحصاد الذي سيفتتح غدا الثلاثاء، مع بقاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية في حالة انعقاد دائم للتدخّل الآني عن حدوث أي طارئ، وتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية المضمنة بالمخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، داعيا كافة الأطراف ذات العلاقة الى العمل على حماية الصابة.ودعا إلى الإسراع بتركيز الفرق المتنقلة والمراكز الموسمية وتدعيمها بكل الوسائل حتى تكون جاهزة للتدخل، وإلى وقاية النسيجين الغابي والزراعي من الحرائق، وصيانة نقاط التزود بالمياه، وإحداث نقاط جديدة ضمانا لاستمرارية التزود بالمياه من قبل الوحدات المتدخلة، وتدعيم نقاط الرصد والحراسة للتفطن المبكر بالحرائق، وتهيئة وتنظيف طرائد النار والمسالك بالمناطق الغابية والمزارع، وإزالة المصبات العشوائية المتاخمة للغابات ومزارع الحبوب، وتفعيل إجراءات التوقي الذاتية من قبل أصحاب المستغلات الفلاحية، وتنظيم ايام تحسيسية للوقاية من الحرائق لفائدة عمال وحراس الغابات.وتدارست الجلسة، التي حضرها أعضاء اللجنة الجهوية من ممثلي المصالح الإدارية والفنية والقيادات العليا والقاعدية لمصالح الأمن والحرس الوطنيين الترابي والبحري، وحماية مدنية، وجيش وطني، مجمل الاستعدادات والتدابير العملية المنجزة، واستعرضت أبرز الاستعدادات الخاصة بتأمين الموسم الصيفي بالجهة.ودعا الوالي، في هذا الإطار، إلى الحد ما أمكن من الانقطاعات التي قد تسجل على شبكات التزود بالماء الصالح للشرب والانارة وغيرها من المرافق الخدماتية، ومواصلة اليقظة ورفع نسق الاداء الميداني العام في الجهة، والاستئناس بالتجارب والمبادرات الناجحة في هذا الشأن ولاسيما في مجال النظافة والعناية بالبيئة، وعلى مستوى تعهد البنية الاساسية، وتحسين مستوى التجهيزات الجماعية والمرافق العمومية المطلوبة من قبل المواطن.