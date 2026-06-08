مونديال 2026 - المنتخب التونسي يصل الى مدينة مونتيري المكسيكية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2725b5f359e5.77398570_jmglniopqhkef.jpg>

وصل وفد المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين الى مدينة مونتيري المكسيكية للمشاركة في نهائيات كاس العالم التي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة من 11 جوان الى 19جويلية 2026



ويستهل منتخب نسور قرطاج مشاركتهم السابعة والثالثة على التوالي في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان الجاري بملعب مونتيري قبل التباري في نفس الملعب مع المنتخب الياباني يوم 21 جوان لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة على ان يكون مسك الختام في الدور الاول مع المنتخب الهولندي يوم 26 من نفس الشهر بكانساس سيتي في الولايات المتحدة.