وفاة كهل خلال رحلة صيد للخنازير... الاحتفاظ بعدد من الأشخاص وحجز ست بنادق صيد

شهدت ولايةحادثة أليمة تمثلت في وفاة كهل إثر تعرضه إلىخلال رحلة صيد للخنازير البرية بمنطقة، ما أعاد إلى الواجهة مخاطر الصيد العشوائي وضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا النشاط.وخلال مداخلة ببرنامجعلى إذاعة الديوان، أوضح مراسل الإذاعة بولاية بنزرت أن الحادثة جدّت ليلا أثناء خروج مجموعة تضم عددا من الأشخاص في رحلة لصيد الخنازير البرية، قبل أن يصاب أحد المشاركين بطلق ناري من بندقية صيد، ما تسبب في وفاته رغم محاولات إسعافه ونقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت.وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق للكشف عن جميع ملابسات الواقعة، فيما تموحجزفي إطار الأبحاث الجارية.وتشير المعطيات الأولية إلى وجود عدة إخلالات قانونية رافقت الرحلة، من بينها مشاركة أشخاص لا يحملون رخص صيد قانونية، فضلا عن ممارسة الصيد خلال الفترة الليلية، وهو ما يعتبر مخالفا للتراتيب المنظمة لصيد الخنزير البري.وأكد المتدخل أن صيد الخنزير البري يخضع لشروط وإجراءات محددة تتعلق بمواقيت الصيد ووسائل السلامة والمسارات المعتمدة، نظرا لما يمثله هذا النشاط من مخاطر على المشاركين وعلى المحيطين بهم.وتتواصل الأبحاث الأمنية والقضائية لتحديد المسؤوليات وكشف حقيقة ما جرى، في انتظار استكمال التحقيقات والاستماعات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من يثبت تورطه في الحادثة.