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ترامب يلوح بإنزال قوات خاصة في إيران

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 08:56 قراءة: 0 د, 58 ث
      
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنزال قوات خاصة أمريكية في إيران في حال "انهيار المفاوضات بالكامل معها".

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، حيث قال: "هناك خياران مطروحان: إما أن ندخل [إلى الأراضي الإيرانية] ونتعامل مع ما لم نتمكن من حله عسكريا في السابق، أو أن نكتفي بالإبقاء على الحصار المفروض على إيران، لأنه تبين أنه أكثر فاعلية من أي هجوم عسكري".


وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الأمريكي على أن موجة التصعيد الحالية بين إسرائيل وإيران لا ينبغي أن تؤثر على مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.


وقال ترامب في هذا الصدد: "لن يؤثر هذا على الاتفاق بتاتا. أعتقد أن الاتفاق سيتم. وسنرى ما سيحدث بعد ذلك"، معربا عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية مع الجانب الإيراني.

يذكر أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تشهد فترات من المد والجزر، حيث تتركز المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وكانت إيران قد أطلقت، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في أفريل، معتبرة أن الهجوم جاء ردا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. ودعا الرئيس ترامب إسرائيل إلى عدم الرد، محذرا من تأثير التصعيد على المفاوضات الجارية مع طهران.

المصدر: "فاينانشيال تايمز"
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