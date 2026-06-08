مباراة ودية: التعادل 2-2 يحسم مباراة المنتخب التونسي للسيدات ونظيره المصري

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حسم التعادل بنتيجة 2-2 المواجهة الودية التي جمعت اليوم الاثنين بالقاهرة المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات مع نظيره المصري.

وتعدّ هذه المباراة الاختبار الودي الثاني لزميلات مريم حويج ضد المنتخب المصري اثر المباراة التي دارت يوم 5 جوان الجاري بالعاصمة المصرية وانتهت على نتيجة التعادل 1-1.

يشار الى ان هذين الاختبارين الوديين يندرجان في إطار تواصل تحضيرات المنتخب التونسي الذي يشرف على تدريبه الممرن الوطني وليد قروم لتصفيات الالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028، وتصفيات كأس امم افريقيا 2027.