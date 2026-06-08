JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:48 Tunis

مباراة ودية: التعادل 2-2 يحسم مباراة المنتخب التونسي للسيدات ونظيره المصري

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a272c90c5ba26.72869628_elpoiqghfknmj.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 21:55 قراءة: 0 د, 24 ث
      
حسم التعادل بنتيجة 2-2 المواجهة الودية التي جمعت اليوم الاثنين بالقاهرة المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات مع نظيره المصري.
وتعدّ هذه المباراة الاختبار الودي الثاني لزميلات مريم حويج ضد المنتخب المصري اثر المباراة التي دارت يوم 5 جوان الجاري بالعاصمة المصرية وانتهت على نتيجة التعادل 1-1.
يشار الى ان هذين الاختبارين الوديين يندرجان في إطار تواصل تحضيرات المنتخب التونسي الذي يشرف على تدريبه الممرن الوطني وليد قروم لتصفيات الالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028، وتصفيات كأس امم افريقيا 2027.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330746

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 3

كل الأخبار...

22:48 - تراجع أسعار البيض يفاقم خسائر المنتجين.. كنفدرالية الفلاحين والتعاونيين تدعو إلى تدخل عاجل
22:43 - السجن عاما للاعب دولي سابق في قضيتين أمام المحكمة الابتدائية بتونس
22:40 - وفاة كهل خلال رحلة صيد للخنازير... الاحتفاظ بعدد من الأشخاص وحجز ست بنادق صيد
22:14 - هيئة الانتخابات تعلن انطلاق اعتماد ممثلي المترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية
22:06 - مدنين: العاب درامية للاطفال واليافعين مؤلف جديد للمسرحي والاستاذ المحاضر زهير بن تردايت المتحصل على الجائزة الوطنية لحقوق الطفل
21:58 - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يتعادل وديا مع نظيره الجزائري 1-1
21:55 - مباراة ودية: التعادل 2-2 يحسم مباراة المنتخب التونسي للسيدات ونظيره المصري
21:36 - منوبة: حجز أكثر من 14 طنّا من الفرينة بمخبزة مصنّفة بالبطّان من أجل الإخلال بتراتيب الدعم
21:26 - مونديال 2026 - المنتخب التونسي يصل الى مدينة مونتيري المكسيكية
21:11 - عائلة طالب تونسي توفي بعد تجنيده في روسيا تناشد السلطات للمساعدة في استرجاع جثمانه
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 جوان 2026 | 22 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:39
16:10
12:25
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet32°
24° Babnet
الــرياح:
1.07 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
35°-23
36°-24
34°-22
30°-21
  • Avoirs en devises 25352,0
  • (08/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (08/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/06)     1239,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/06)   29404 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No