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اتهمها بـ"الفساد والغباء".. ترامب ينهي مقابلة مع مذيعة "NBC NEWS" بشكل مفاجئ ويغادر غاضبا.. (فيديو)

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 06:05 قراءة: 2 د, 26 ث
      
شهدت مقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع شبكة "NBC NEWS" الأميركية توترا حادا انتهى بمغادرته الحوار بشكل مفاجئ.

وحدث سجال محتدم مع مقدمة برنامج "ميت ذا برس" كريستن ويلكر حول نزاهة الانتخابات الأميركية ودور وسائل الإعلام في تغطية الشأن السياسي.


وخلال المقابلة، شن ترامب هجوما لاذعا على ويلكر وعلى عدد من المؤسسات الإعلامية الأميركية الكبرى، متهما إياها بالتحيز والفساد. وقال مخاطبا المذيعة: "إما أنك فاسدة أو غبية"، مضيفا أن برنامج "ميت ذا برس" وشبكات "إن بي سي" و"إيه بي سي" و"سي بي إس" و"سي إن إن" تمارس تغطية إعلامية منحازة ومضللة.


وجاء التصعيد بعدما تطرق الحديث إلى الانتخابات التمهيدية التي جرت في الثاني من جوان بولاية كاليفورنيا، حيث أشار ترامب إلى أن عمليات فرز الأصوات لا تزال مستمرة بعد أيام من انتهاء الاقتراع، معتبرا أن ذلك دليل على وجود خلل وفساد في العملية الانتخابية. وتساءل مستنكرا: "هل تعتقدين أن من الطبيعي أن تجرى انتخابات وبعد خمسة أيام لا يزالون غير قادرين على اختيار المسؤولين المحليين؟".

وعندما حاولت ويلكر الإشارة إلى أن الجهات المعنية تدعو إلى تسريع عملية فرز الأصوات، قاطعها ترامب قائلا إن ما يجري هو جزء من عملية "تزوير"، مؤكدا أن وسائل الإعلام تتواطأ مع هذا الواقع بدلا من كشفه. وأضاف: "أنت تلعبين لصالحهم، وتعرفين أن هذه الانتخابات مزورة، وشبكتك تعرف ذلك أيضا".

وواصل ترامب هجومه، معتبرا أن الانتخابات الأميركية أصبحت أشبه بانتخابات "دولة من العالم الثالث"، وقال إن وسائل الإعلام الكبرى فقدت مصداقيتها بالكامل. كما كرر مزاعمه بأنه حقق فوزا كاسحا في انتخابات عام 2024، رغم أن 94 في المئة من التغطيات الإعلامية التي تناولته كانت، بحسب وصفه، سلبية.

وفي المقابل، رفضت كريستن ويلكر اتهاماته، وأشارت إلى أنه لم يقدم أدلة تثبت مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات، مؤكدة أن هذه الادعاءات لم تدعم بوثائق أو إثباتات حاسمة. إلا أن ترامب رد عليها بالقول إن الأدلة المتوافرة اليوم أكثر من أي وقت مضى، قبل أن يعاود مهاجمة وسائل الإعلام ويتهمها بالتضليل.

ومع تصاعد التوتر، قرر ترامب إنهاء المقابلة بشكل مفاجئ، قائلا للمذيعة: "لننه الأمر هنا، لقد اكتفيت. شكرا لك عزيزتي، أتمنى لك يوما سعيدا". ووفق ما أوردته تقارير إعلامية، خلع الرئيس الأميركي الميكروفون المثبت على سترته وألقاه على الأرض، في إشارة واضحة إلى إنهاء الحوار.

وعندما حاولت ويلكر إقناعه بمواصلة المقابلة، رد ترامب قائلا إن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تكون دولة عظيمة في ظل إعلام غير نزيه"، مضيفا أنه منح الشبكة الوقت الكافي رغم الظروف التي رافقت إجراء المقابلة، والتي شملت سفره إلى ولاية ويسكونسن وانتظاره لساعات وسط الأمطار.

ويأتي هذا السجال في سياق المواجهة المستمرة بين ترامب وعدد من وسائل الإعلام الأميركية، حيث يواصل الرئيس الأميركي اتهام المؤسسات الإعلامية الرئيسية بالتحيز ضده، بينما تؤكد تلك المؤسسات التزامها بالمعايير الصحفية ورفضها المزاعم المتعلقة بتزوير الانتخابات من دون تقديم أدلة موثقة.

المصدر: NBC NEWS
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