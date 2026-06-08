المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يتعادل وديا مع نظيره الجزائري 1-1

مباراة ودية - المنتخب التونسي تحت 15 عاما ينهزم وديا أمام نظيره الروسي 0-1





تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما مع نظيره الجزائري 1-1 في اللقاء الودي الثاني الذي اقيم بينهما اليوم الاثنين بحمام سوسة استعدادا للاستحقاقات القادمة.وسجل ياسين الشعباني هدف المنتخب التونسي فيما جاء هدف المنتخب الجزائري عن طريق حسام تارزوت.وكان المنتخب التونسي فاز في المباراة الودية الاولى التي دارت بين المنتخبين يوم الجمعة الماضي بهدف دون رد.انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للفئة العمرية دون 15 سنة امام نظيره الروسي بنتيجة 0-1 في المباراة الودية التي اقيمت اليوم الاثنين بملعب الهادي النيفر بباردو.وكان أبناء المدرب الوطني محمد التمري انهزموا أمام المنافس ذاته بنتيجة 1-2 في اختبار ودي اول اقيم يوم 5 جوان الجاري بملعب الهادي النيفر كذلك.ر - طارق