الجمعية الوطنية التونسية لاخصائيي النطق تشارك في القافلة الصحية متعددة الاختصاصات "جبر الخواطر 2 " بالمدرسة الابتدائية كروسية بسيدي الهاني

انتظمت القافلة الصحية متعددة الاختصاصات "جبر الخواطر 2" ، أمس الاحد 7 جوان 2026، بمدرسة كروسية بسيدي الهاني، ولاية سوسة، تحت اشراف الادارة الجهوية للصحة بسوسة.وقد شاركت الجمعية الوطنية التونسية لاخصائيي النطق في فعاليات هذه القافلة في اطار انخراطها المتواصل في خدمة المجتمع وتعزيز الحق في الصحة والتواصل لكل الطفل.وتندرج هذه المشاركة في إطار دعم جهود الكشف المبكر عن اضطرابات التواصل واللغة والتعلم، والتأكيد على أهمية التدخل المبكر في تحسين قدرات الأطفال وتعزيز فرص اندماجهم الاجتماعي والتربوي.وتضمنت القافلة عدّة اختصاصات صحية وشبه طبية، من بينها تقويم النطق والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والعلاج النفسي، بما ساهم في تعزيز المقاربة متعددة الاختصاصات والتكفل الشامل بالحالات المعروضة.وشارك في هذه المبادرة ثلة من المختصين العاملين بالمعهد الوطني لطب الأعصاب بن حميدة، في اختصاصي العلاج الوظيفي والعلاج النفسي وتقديم خدمات التقييم والتوجيه والمرافقة لفائدة الأطفال والأسر.وتم خلال القافلة تأمين فحوصات طبية للأطفال وتقديم خدمات التقييم الأولي والتوجيه والإرشاد ومعاينة العديد من الحالات مع شرح أهمية التمارين والمتابعة المنزلية ودورها في تحسين قدرات الأطفال وتطورهم.وقد تكفلت الجمعية بمختلف الحالات على غرار متلازمة داون (Trisomie 21) واضطرابات النطق والتلفظ وتأخر الكلام واللغة وصعوبات التعلم المدرسي واضطرابات القراءة والكتابة واضطرابات الانتباه والتركيزواضطرابات التواصل والتأخر النمائي واضطرابات المهارات الحركية الدقيقة وبعض الصعوبات السلوكية والانفعالية لدى الأطفال.وأكد المشاركون في القافلة أهمية مواصلة مثل هذه المبادرات الصحية والتوعوية التي تساهم في تقريب الخدمات المختصة من المواطنين وتعزيز الوعي بأهمية الكشف والتدخل المبكر وترسيخ ثقافة العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين خدمةً للطفل والأسرة والمجتمع .