هيئة الانتخابات تعلن انطلاق اعتماد ممثلي المترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء يوم الاثنين، عن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس.وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، بأنه يمكن لجميع المترشحين المقبولين نهائيا والراغبين في ملاحظة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم بمقر الإدارة الجهوية للهيئة بتونس الكائن بـ76 شارع باب بنات، قبالة ضريح الشهيد فرحات حشاد (1020 تونس)، وذلك كامل أيام الأسبوع باستثناء يوم الأحد ووفقا للتوقيت الإداري، على أن تتواصل العملية إلى غاية 20 جوان 2026.وأضافت الهيئة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تطبيق أحكام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي المترشحين في الانتخابات والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء.وبيّنت أنها وضعت على ذمة طالبي الاعتماد الوثائق المطلوبة التي يمكن سحبها من موقعها الإلكتروني، والمتمثلة في الاستمارة الخاصة باعتماد ممثلي المترشحين، والقائمة الاسمية لممثلي المترشحين، ومدونة سلوك ممثلي المترشحين.