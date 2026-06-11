الحكم الصومالي عرتن يدير كأس السوبر الأوروبية بعد حرمانه من المشاركة في كأس العالم
اختير الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، الذي لن يتمكن من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية المقررة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.
وكان عرتن (34 عاما) اختير ضمن حكام كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتبارا من اليوم الخميس حتى 19 جويلية القادم، لكنه سيغيب عن البطولة بعد أن رفضت السلطات الأمريكية السماح له بدخول البلاد رغم حصوله على تأشيرة سارية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم أن تعيينه لإدارة مباراة كأس السوبر جاء عقب مناقشات مع الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف)، وفي إطار اتفاقية تعاون جرى توقيعها مؤخرا بين الاتحادين.
وتجمع المباراة المقررة يوم 12 أوت في سالزبورغ بين باريس سان جيرمان الفائز برابطة أبطال أوروبا وأستون فيلا الفائز بالدوري الأوروبي.
وكان عرتن (34 عاما) اختير ضمن حكام كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتبارا من اليوم الخميس حتى 19 جويلية القادم، لكنه سيغيب عن البطولة بعد أن رفضت السلطات الأمريكية السماح له بدخول البلاد رغم حصوله على تأشيرة سارية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم أن تعيينه لإدارة مباراة كأس السوبر جاء عقب مناقشات مع الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف)، وفي إطار اتفاقية تعاون جرى توقيعها مؤخرا بين الاتحادين.
وتجمع المباراة المقررة يوم 12 أوت في سالزبورغ بين باريس سان جيرمان الفائز برابطة أبطال أوروبا وأستون فيلا الفائز بالدوري الأوروبي.
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