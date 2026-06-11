الحكم الصومالي عرتن يدير كأس السوبر الأوروبية بعد حرمانه من المشاركة في كأس العالم

اختير الحكم الصومالي ‌عمر ‌عبد القادر ‌عرتن، الذي لن يتمكن من المشاركة في إدارة مباريات ⁠كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد منعه ​من دخول الولايات المتحدة، لإدارة مباراة ⁠كأس السوبر الأوروبية المقررة بين باريس سان جيرمان ⁠وأستون فيلا.وكان عرتن (34 عاما) اختير ضمن حكام كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتبارا من اليوم ​الخميس حتى 19 جويلية القادم، لكنه سيغيب عن البطولة ‌بعد أن رفضت السلطات الأمريكية السماح له بدخول البلاد ⁠رغم حصوله على ‌تأشيرة سارية.وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم أن تعيينه لإدارة مباراة كأس السوبر جاء عقب مناقشات مع الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف)، وفي ‌إطار اتفاقية تعاون ⁠جرى توقيعها مؤخرا بين الاتحادين.وتجمع المباراة المقررة يوم 12 أوت في سالزبورغ بين باريس سان جيرمان الفائز برابطة ‌أبطال ⁠أوروبا وأستون فيلا الفائز بالدوري الأوروبي.