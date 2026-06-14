ترامب يحتفل بعيد ميلاده الـ80 ببطولة فنون قتالية في البيت الأبيض

يحتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد بعيد ميلاده الثمانين بطريقة غير تقليدية، حيث يعتزم مشاهدة بطولة للفنون القتالية ستقام في قاعة شيدت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.وتقام البطولة في قاعة مؤقتة يبلغ ارتفاعها 28 مترا، أطلق عليها اسم "ذا كلو" (The Claw)، وتتسع لحوالي أربعة آلاف متفرج.ومن المقرر أن يشاهد ترامب 14 مقاتلا من خمسة بلدان مختلفة، يتنافسون في فنون الركل واللكم والمصارعة، ضمن سبع نزالات في الفنون القتالية المختلطة.وتتضمن الفعالية الرئيسية، المقرر أن تستمر لخمس جولات، نزالا مرتقبا يجمع بطل الوزن الخفيف إيليا توبوريا ضد حامل اللقب المؤقت السابق جاستن جايثجي.ومن المقرر أن تنطلق النزالات في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين)، علما بأنه لم تطرح التذاكر للجمهور، لأن الدعوة مخصصة للضيوف فقط.