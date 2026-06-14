البطولة الإفريقية للترياتلون والباراترياتلون : تونس تحصد 4 ميداليات منها ذهبيتان

أحرزت العناصر التونسية اليوم الأحد 4 ميداليات منها ذهبيتان في منافسات البطولة الإفريقية للترياتلون والباراترياتلون المقامة في جزيرة الموريس .وجاءت الميداليات الأربعة على النحو التالي:ميدالية ذهبية: فتحي الزوينخي - اختصاص الباراترياتلون صنف PTWC (تتويج بلقب بطل إفريقيا)ميدالية ذهبية: يوسف سلامة - صنف الأواسط (بطل إفريقيا)ميداليالة فضية: زكريا الشتيوي أقل من 23 سنةميدالية برونزية: عزيز حمدي أقل من 23 سنة