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منوبة: جلسة تشاركية بين أعضاء مجلس الإقليم الثاني واعضاء المجالس الجهوية والمحلية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 17:25 قراءة: 1 د, 30 ث
      
تحت شعار "لنتشارك معا ونعزّز تعاون الإقليم الثاني"، عقد مجلس الإقليم الثاني، اليوم الاحد، جلسة تشاركية موسعة جمعت أعضاء المجلس بأعضاء المجالس المحلية والجهوية التابعة للإقليم من ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان.

وأكد رئيس المجلس عن ولاية منوبة، يوسف البلغوثي، لصحفية "وات"، أن اللقاء الذي احتضنه القطب التكنولوجي، يهدف إلى دعم التنسيق بين مختلف مكوّنات الإقليم، وتعزيز العمل التشاركي وترسيخ مبدأ التكامل بين مختلف المجالس المنتخبة، وتوحيد الرؤى حول الأولويات التنموية، وفتح المجال لتبادل المقترحات والتجارب الناجحة، بما يساهم في تطوير العمل المحلي والجهوي، وتحسين مردودية الأداء خدمة للمواطن.

كما تمثل هذه المبادرة، وفق المصدر ذاته، فرصة لتعزيز روح التعاون والتواصل المباشر بين أعضاء المجالس، وتجاوز مختلف الصعوبات عبر العمل الجماعي والتخطيط المشترك، خاصة في الملفات المتعلقة بالبنية التحتية، والنقل، والبيئة، والتنمية، والخدمات الأساسية.

وقد تم خلال اللقاء، تقديم عرض حول واقع العمل المحلي والجهوي داخل الإقليم الثاني، مع فتح المجال للحاضرين لتقديم مداخلات طرحوا خلالها عددا من الإشكاليات المتعلقة بسير عمل المجالس والصعوبات التي تواجههم وتقديم مقترحات لتفعيل أدوارهم المحلية ومزيد دعم التنسيق بين مختلف المجالس المنتخبة وإيجاد آليات التواصل الدورية الناجعة لذلك ، فضلا عن متابعة المشاريع المعطلة والإشكاليات المشتركة، وبلورة مقترحات تنموية موحدة على مستوى الإقليم الثاني، مع دعم دور المجالس في إيصال مشاغل المواطنين ومتابعة تنفيذ الحلول وتدارس سبل تطوير العمل الميداني والتشاركي داخل الإقليم.

وانتظم خلال اللقاء عدد من ورشات العمل المشتركة التي توزعت بين التنمية والبنية التحتية والنقل والخدمات والنظافة والبيئة والرقمنة والتواصل بين المجالس، ودعم المشاريع المحلية والشركات الأهلية، وذلك بإشراف رئيس المجلس، و الأعضاء أنيس الخلفاوي ممثل ولاية نابل ونبيل بن عمار ممثل ولاية تونس وسالمة المناعي ممثلة ولاية أريانة .
يشار إلى أن هذه الجلسة التشاركية تعد الأولى للمجلس على مستوى ولاية منوبة، بعد انتقاله إليها في مارس المنقضي بعد عامين من انطلاق نشاطه وتنقل أعضائه بالتداول بين المقرات، انطلقت بولاية تونس ثم اريانة وبن عروس وزغوان .
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