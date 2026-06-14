انتخاب طبيبة تونسية في منصب نائب رئيس الجمعيّة الفرنكوفونيّة للإنعاش الطبّي و العناية المركزة

أعلنت وزارة الصحة عن انتخاب الدكتورة لمياء وناس بسباس، رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، إحدى أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية الحرجة على مستوى الفضاء الفرنكوفوني.وتضم الجمعية أكثر من 3000 مختص في الإنعاش الطبي والعناية المركزة من مختلف البلدان الناطقة بالفرنسية، وتعد من أهم الهياكل العلمية المساهمة في تطوير الممارسات الطبية والبحث العلمي والتكوين المستمر في هذا الاختصاص.واعتبرت الدكتورة لمياء وناس بسباس، في تصريح نقلته عنها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، ان انتخابها يمثل مصدر فخر ومسؤولية جديدة تحفّزها على مواصلة العمل من أجل دعم البحث العلمي والتكوين والابتكار، والمساهمة في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.وأكدت وزارة الصحة أن هذا الانتخاب يُجسّد المكانة التي باتت تحظى بها الكفاءات الطبية التونسية على الساحة الدولية، ويعكس قدرتها على التميز والإشعاع في مختلف الاختصاصات الطبية، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.ويعد هذا التتويج اعترافا بالكفاءة العلمية والخبرة المهنية التي تتمتع بها الإطارات الطبية التونسية، كما يكرّس مكانة تونس كمدرسة طبية عريقة ذات إشعاع إقليمي ودولي.