بنزرت: المصادقة على انجاز عدد من المشاريع العمومية بكلفة تتجاوز 8 ملايين دينار

صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ببنزرت، الملتئمة اليوم الخميس، بمقر الولاية، على الختم النهائي وإنجاز عدد من المشاريع العمومية بكلفة تتجاوز 8 ملايين دينار ، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".وذكر رئيس اللجنة الكاتب العام للولاية، عبد اللطيف حميد، أن من بين البرامج والمشاريع العمومية التي سيتم الانطلاق في إنجازها خلال الأيام القليلة المقبلة أشغال القسط الثاني لتهيئة طريق رأس انجلة المدرج ضمن برنامج الصيانة الدورية لشبكة المسالك بالولاية، واشغال تهيئة السوق البلدي بالماتلين، وأشغال تهيئة محيط جسر بنزرت المتحرك، وأشغال تمديد قنوات التطهير بحي الجلاء ببنزرت المدينة، علاوة على أشغال تهيئة وتجميل مداخل مدينة الحشاشنة، وأشغال تدعيم بلدية منزل جميل بوسائل لوجستية خاصة بمجال النظافة والعناية بالبيئة.وتم التأكيد، بالمناسبة، على ضرورة المراقبة الدورية للأشغال، وتنسيق مجمل التدخلات مع الهياكل المحليّة والجهويّة المعنية، بما من شأنه ضمان جودة المنجز من تدخلات وديمومتها، وتحقيق أهدافها ووظيفيتها في مزيد تدعيم جودة الحياة، والمناخين التنموي والاجتماعي بالجهة ككل، وفق نفس المصدر .كما تولت اللجنة المصادقة على الختم النهائي لعدد من الصفقات المنجزة بالكامل والمتعلقة بمجالات تعزيز البنية الأساسية من طرقات ومسالك وتجهيزات جماعية، علاوة على المصادقة على فسخ عدد من الصفقات وتحميل المقاولات التي لم تنفذ ما عليها من واجبات تعاقدية كافة المصاريف المنجرة عن التـأخير، بما سيمكن من التسريع في إعادة نشر طلبات العروض واستكمالها ، مقابل إرجاء النظر في عدد إضافي من الملفات المعروضة على انظارها الى حين إتمام بعض الإجراءات الإدارية المستوجبة.