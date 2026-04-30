Babnet   Latest update 19:46 Tunis

بنزرت: المصادقة على انجاز عدد من المشاريع العمومية بكلفة تتجاوز 8 ملايين دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/8/bizerte720.jpg>
Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 19:32
      
صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ببنزرت، الملتئمة اليوم الخميس، بمقر الولاية، على الختم النهائي وإنجاز عدد من المشاريع العمومية بكلفة تتجاوز 8 ملايين دينار ، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".

وذكر رئيس اللجنة الكاتب العام للولاية، عبد اللطيف حميد، أن من بين البرامج والمشاريع العمومية التي سيتم الانطلاق في إنجازها خلال الأيام القليلة المقبلة أشغال القسط الثاني لتهيئة طريق رأس انجلة المدرج ضمن برنامج الصيانة الدورية لشبكة المسالك بالولاية، واشغال تهيئة السوق البلدي بالماتلين، وأشغال تهيئة محيط جسر بنزرت المتحرك، وأشغال تمديد قنوات التطهير بحي الجلاء ببنزرت المدينة، علاوة على أشغال تهيئة وتجميل مداخل مدينة الحشاشنة، وأشغال تدعيم بلدية منزل جميل بوسائل لوجستية خاصة بمجال النظافة والعناية بالبيئة.


وتم التأكيد، بالمناسبة، على ضرورة المراقبة الدورية  للأشغال، وتنسيق مجمل التدخلات مع الهياكل المحليّة والجهويّة المعنية، بما من شأنه ضمان جودة المنجز من تدخلات وديمومتها، وتحقيق أهدافها ووظيفيتها في مزيد تدعيم جودة الحياة، والمناخين التنموي والاجتماعي بالجهة ككل، وفق نفس المصدر .
كما تولت اللجنة المصادقة على الختم النهائي لعدد من الصفقات المنجزة بالكامل والمتعلقة بمجالات تعزيز البنية الأساسية من طرقات ومسالك وتجهيزات جماعية، علاوة على المصادقة على فسخ عدد من الصفقات وتحميل المقاولات التي لم تنفذ ما عليها من واجبات تعاقدية كافة المصاريف المنجرة عن التـأخير، بما سيمكن من التسريع في إعادة نشر طلبات العروض واستكمالها ، مقابل إرجاء النظر في عدد إضافي من الملفات المعروضة على انظارها الى حين إتمام بعض الإجراءات الإدارية المستوجبة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328424

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
24°-16
20°-14
27°-12
29°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>