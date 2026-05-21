Babnet

تونس تروج لزيت الزيتون البيولوجي في صربيا ضمن تظاهرة "أيام تونس في صربيا"

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 11:48
      
خصص، يوم 15 ماي 2026، للتعريف بزيت الزيتون البيولوجي التونسي، وذلك في إطار تظاهرة "أيام تونس في صربيا" المنتظمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وصربيا.

ومثل هذا الموعد، وفق ما ورد على صفحة سفارة تونس ببلغراد على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مناسبة لتسليط الضوء على المكانة العالمية التي تحتلها تونس في قطاع زيت الزيتون البيولوجي باعتبارها تتصدر قائمة البلدان المصدرة لهذا المنتوج بما يعكس جودة الإنتاج التونسي وأصالته والإشعاع الدولي الذي يحظى به.


كما تم خلال هذه التظاهرة إبراز الخصائص المميزة لزيت الزيتون التونسي وفوائده الصحية والغذائية إلى جانب التعريف بتنوع التراث الوطني المرتبط بزراعة الزيتون وإنتاجه.


وفي هذا السياق، تم تنظيم حصة مهنية لتذوق زيت الزيتون وفق المعايير الدولية المعتمدة، بهدف تعريف الحاضرين بأساليب التمييز بين الزيوت عالية الجودة والتعريف بخصائص زيت الزيتون التونسي وتميزه.

وأتاحت هذه الحصة للحضور فرصة اكتشاف الخصائص الحسية والأصالة والجودة التي يتميز بها زيت الزيتون التونسي.

وتابع الحضور، بالمناسبة، عرض فيلم وثائقي حول زيت الزيتون التونسي، سلط الضوء على أهمية البحث العلمي والخبرة الفنية في تطوير هذا القطاع إضافة إلى الأبعاد الثقافية والتاريخية العريقة لشجرة الزيتون في تونس.

واختتمت التظاهرة بعرض فني مزج بين موسيقى المالوف التونسي والرقصات التونسية التقليدية والعصرية.

وشارك في العرض الموسيقي كل من زهير قوجة على آلة الأكورديون، وإقبال حمزاوي ونضال الطرابلسي على البيانو ومحمد عبد القادر حاج قاسم على الإيقاع، إلى جانب الفنانة، وصال ناصر، التي أدت وصلات غنائية.

يشار الى أن سفارة تونس ببلغراد قد نظمت بالشراكة مع الديوان الوطني للسياحة تظاهرة "أيام تونس في صربيا"، وذلك من 14 الى 16 ماي الجاري بقصر الفنون "مادلينا" بالعاصمة الصربية بلغراد.

