JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:46 Tunis

بن عروس : جلسة عمل موسعة للمجلس الجهوي ببن عروس لمتابعة تفعيل قرار تعميم الخبز الغني بالألياف.

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 07:44 قراءة: 1 د, 19 ث
      
انعقدت، يوم الجمعة بمقر المجلس الجهوي ببن عروس جلسة عمل موسع،ـ خُصصت لمتابعة مدى تنفيذ القرار المشترك المتعلق بترفيع نسبة استخراج الفارينة وتعميم الخبز الغني بالألياف جهويا وللاستماع الى ممثلي الإدارات والهياكل المعنية بالموضوع ، والنظر في مدى التزام مختلف المتدخلين بتطبيق مقتضيات القرارعلى المستوى الجهوي، وبحث أسباب النقص والإشكاليات العالقة امام تعميم هذا النوع من الفارينة في المخابز.
وخصصت الجلسة وفق ما افاد به "وات" عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان زيان لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ القرار المشترك الصادر عن وزيرَيْ الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات، مُؤرّخ في 2 أفريل 2026 والمتعلّق بتعيين نسبة استخراج الدقيق والسميد، و ضبط مختلف أنواع السميد المستخرج من القمح الصلب والدقيق المستخرج من القمح اللين الموجه لصنع الخبز المدعم، ورفع نسبته من 78٪ إلى 85٪ واعتماد " الخبز المدعم الغني بالألياف" .
وتطرق الحاضرون بالدرس والتحليل إلى الإشكاليات العملية التي تحول دون توفر هذا النوع من الفارينة في المخابز المدعمة على مستوى ولاية بن عروس، باحثين في الأسباب الكامنة وراء هذا النقص والتباطؤ في التنفيذ، رغم الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا القرار، خاصة لما يحمله من فوائد صحية جمّة للمواطنين بفضل القيمة الغذائية العالية للخبز الغني بالألياف، فضلاً عن أبعاده الاقتصادية.

كما تم الاستماع إلى آراء ومقترحات ممثلي الصحة والتجارة وديوان الحبوب لتشخيص مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات لتجاوز العقبات اللوجستية والتنظيمية.
وتفاعلا مع مخرجات النقاش خلصت الجلسة الى الى ضرورة متابعة الملف على مستوى وطني والتواصل مع الوزارات المعنية ، حول الإشكاليات المسجلة جهوياً ، ودعوة ممثل الجهة الى عرض الأمر على "لجنة القطاعات الإنتاجية" بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم ومواصلة العمل على تجسيد الآليات الكفيـلة بتفعيل هذا القرار على النطاق الوطني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329829

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 ماي 2026 | 6 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:12
19:28
16:06
12:23
05:06
03:21
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet28°
23° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
27°-16
27°-17
27°-18
29°-18
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No