بن عروس : جلسة عمل موسعة للمجلس الجهوي ببن عروس لمتابعة تفعيل قرار تعميم الخبز الغني بالألياف.

انعقدت، يوم الجمعة بمقر المجلس الجهوي ببن عروس جلسة عمل موسع،ـ خُصصت لمتابعة مدى تنفيذ القرار المشترك المتعلق بترفيع نسبة استخراج الفارينة وتعميم الخبز الغني بالألياف جهويا وللاستماع الى ممثلي الإدارات والهياكل المعنية بالموضوع ، والنظر في مدى التزام مختلف المتدخلين بتطبيق مقتضيات القرارعلى المستوى الجهوي، وبحث أسباب النقص والإشكاليات العالقة امام تعميم هذا النوع من الفارينة في المخابز.وخصصت الجلسة وفق ما افاد به "وات" عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان زيان لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ القرار المشترك الصادر عن وزيرَيْ الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات، مُؤرّخ في 2 أفريل 2026 والمتعلّق بتعيين نسبة استخراج الدقيق والسميد، و ضبط مختلف أنواع السميد المستخرج من القمح الصلب والدقيق المستخرج من القمح اللين الموجه لصنع الخبز المدعم، ورفع نسبته من 78٪ إلى 85٪ واعتماد " الخبز المدعم الغني بالألياف" .وتطرق الحاضرون بالدرس والتحليل إلى الإشكاليات العملية التي تحول دون توفر هذا النوع من الفارينة في المخابز المدعمة على مستوى ولاية بن عروس، باحثين في الأسباب الكامنة وراء هذا النقص والتباطؤ في التنفيذ، رغم الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا القرار، خاصة لما يحمله من فوائد صحية جمّة للمواطنين بفضل القيمة الغذائية العالية للخبز الغني بالألياف، فضلاً عن أبعاده الاقتصادية.كما تم الاستماع إلى آراء ومقترحات ممثلي الصحة والتجارة وديوان الحبوب لتشخيص مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات لتجاوز العقبات اللوجستية والتنظيمية.وتفاعلا مع مخرجات النقاش خلصت الجلسة الى الى ضرورة متابعة الملف على مستوى وطني والتواصل مع الوزارات المعنية ، حول الإشكاليات المسجلة جهوياً ، ودعوة ممثل الجهة الى عرض الأمر على "لجنة القطاعات الإنتاجية" بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم ومواصلة العمل على تجسيد الآليات الكفيـلة بتفعيل هذا القرار على النطاق الوطني.