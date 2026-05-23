Babnet   Latest update 18:16 Tunis

ترامب يجري اتصالا جماعيا مع قادة عرب لبحث المفاوضات مع إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a497e630a899.20651534_jiqfeomkhnlgp.jpg>
Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 17:41
      
أفادت شبكة CBS News نقلا عن 3 مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري، مساء السبت، اتصالا هاتفيا مع قادة عرب لبحث تطورات المفاوضات الجارية مع إيران.

وبحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين على المحادثات، فإن الاتصال الجماعي سيركز على مسار التفاوض مع طهران والخيارات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية في المرحلة المقبلة.


ونقلت الشبكة عن مسؤول إقليمي قوله إن بعض القادة المشاركين في الاتصال لا يعرفون حتى الآن أي خيار يميل إليه ترامب، سواء المضي نحو اتفاق أو التصعيد العسكري.


وفي السياق، أشارت المعلومات إلى أن ترامب توجه إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث يجري الاتصال مع قادة الدول العربية.

ترامب: فرص الاتفاق مع إيران أو “تدميرها” متساوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران أو استئناف الحرب ضدها “متساوية
تماما”، مؤكدا أنه سيعقد اجتماعا مع فريقه التفاوضي لمناقشة الرد الإيراني الأخير.

وأوضح ترامب، في تصريحات نقلها موقع أكسيوس، أنه سيلتقي لاحقا بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بحضور متوقع لنائب الرئيس جي دي فانس، لبحث آخر تطورات المفاوضات مع طهران.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه قد يتخذ بحلول يوم الأحد قرارا بشأن استئناف الحرب، قائلا إن الاحتمالات “50 مقابل 50” بين التوصل إلى “اتفاق جيد” أو “تدميرهم بالكامل”.

وأضاف ترامب: “أعتقد أن واحدا من أمرين سيحدث، إما أن أضربهم بقوة أكبر مما ضربوا بها من قبل، أو أننا سنوقع اتفاقا جيدا”.

وأكد أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن قضايا أساسية، من بينها تخصيب اليورانيوم ومستقبل المخزون النووي الإيراني.

وفي السياق ذاته، غادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران بعد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، في إطار جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.

ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، أكدت باكستان وجود “تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي”، وفق ما نقله موقع أكسيوس.

كما رفض ترامب ما تردد بشأن قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية إبرام واشنطن اتفاقا لا يخدم مصالح إسرائيل، مشيرا إلى أن الآراء داخل إدارته منقسمة بين داعمين للحل الدبلوماسي وآخرين يفضلون استئناف العمليات العسكرية.
