جاموس “دونالد ترامب” يثير ضجة في بنغلاديش قبل عيد الأضحى

في بنغلاديش تحولت حياة اسرة تماما بسبب امتلاكها جاموس شبيه بالرئيس الأمريكي ترامب وحقق لهم دخلا وفيراً.



جاموس ألبينو 'دونالد ترامب' يحقق شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الشبه بالرئيس الأمريكي يزور الحشود الحيوان بانتظام، يزن الحيوان 1,500 رطل، والاسرة… pic.twitter.com/0GMhHD1xqD — الصين بالعربية (@mog_china) May 21, 2026

تحول جاموس نادر إلى نجم غير متوقع في بنغلاديش، قبل حلول عيد الأضحى، بعدما أثار مظهره الغريب فضول الزوار الذين أطلقوا عليه اسم “دونالد ترامب” بسبب تسريحة شعره غير المعتادة.ويزن الجاموس نحو 700 كيلوغرام، ويتم تربيته في مزرعة بمنطقة نارايانجانج قرب العاصمة دكا.وأوضح مالك المزرعة ضياء الدين مريدها أن شقيقه الأصغر هو من أطلق على الجاموس اسم دونالد ترامب، بسبب خصلة الشعر الأشقر المتدلية على مقدمة رأسه، والتي تشبه التسريحة الشهيرة للرئيس الأمريكي.وقال مريدها إن الحيوان، رغم مظهره اللافت، يتمتع بطباع هادئة جدا، مضيفا أن الجاموس المهق عادة ما يكون غير عدواني إلا إذا تعرض للاستفزاز.وشهدت المزرعة خلال الأيام الأخيرة توافد عشرات الزوار يوميا، بينهم أشخاص قدموا من مناطق بعيدة لالتقاط صور ومقاطع فيديو مع الجاموس الذي تحول بسرعة إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.المصدر: وكالة "رويترز"