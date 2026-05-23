JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:49 Tunis

توزر: ملتقى جهوي بعنوان "الهياكل المهنية قاطرة للاقتصاد الواحي والتنمية المستدامة"

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 15:41 قراءة: 1 د, 24 ث
      
نظّمت المندوبية الجهوية للديوان الوطني لتربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر، أمس الجمعة، بالضيعة الفلاحية التابعة لجمعية التنمية المستدامة بواحة راس العين بنفطة، ملتقى جهوي بعنوان "الهياكل المهنية قاطرة للاقتصاد الواحي والتنمية المستدامة"، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وجمعية التنمية المستدامة بواحة راس العين، وجمعية "شانتي".

وتضمنت أشغال الملتقى، الذي حضره ممثلو عدة مجامع فلاحية وشركات تعاونية وأهلية، ورشات من بينها ورشة لتقطير النباتات العطرية أمّنها  المجمع النسائي واحيات درجين، وورشة لتصنيع أعلاف مركبة للحيوانات من خلال تثمين مخلفات الواحة تطرقت إلى آليات تثمين كافة مخلفات الواحة سواء في الحرف أو تقطير النباتات أو تحويلها إلى أسمدة أو أعلاف حيوانات، حسب  مهندس رئيس بالديوان الوطني لتربية الماشية وتوفير المرعى سامية الهلالي.


وأضافت الهلالي، في تصريح لوكالة "وات" أن المداخلات المقدّمة خلال الملتقى ركّزت بشكل أساسي على أهمية الهياكل المهنية كرافعة للاقتصاد الواحي والتنمية المستدامة ودورها في النهوض بالاقتصاد المحلي، مع تقديم قوانين انشاء هياكل منها الشركات التعاونية، والمجامع والشركات الأهلية والامتيازات المقدمة من الدولة، مع دعوة الفلاحين في مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع الفلاحي إلى التنظم ضمن هياكل والاستفادة من الحوافز المتوفرة.


من جهتها، أوضحت رئيسة جمعية التنمية المستدامة بواحة راس العين بنفطة،  سنية لعيمش، وعضو المجمع النسائي "واحيات درجين" بنفطة أنّ المجمع، الذي يعتبر تجربة ناجحة في مجال احداث الهياكل الفلاحيّة، أمّن عرضا حول تقطير نباتات واحية على غرار "العطرشية" و"عشبة مريم" و"الفليو" و"النارنج" باعتبارها من الزراعات الواحية الموجودة وغير المثمنة في السابق، مؤكدة أن تثمينها يساهم في خلق مهن واحية لفائدة النساء ودفع التنمية المحلية.
وأضافت أن تجربة المجمع النسائي و"احيات درجين" قد انطلقت منذ أكثر من سنتين من خلال تثمين البذور الأصلية لعدد من النباتات ومنها الملوخية، حيث تمكنت منخرطات المجمع من تحقيق انتاج هام من هذه النبتة، والشروع في تسويقها بعد خلق علامة تجارية خاصة بهن وتعليب انتاجهن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329849

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 ماي 2026 | 6 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:12
19:28
16:06
12:23
05:06
03:21
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
27°-17
27°-17
28°-18
30°-19
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No