توزر: ملتقى جهوي بعنوان "الهياكل المهنية قاطرة للاقتصاد الواحي والتنمية المستدامة"

نظّمت المندوبية الجهوية للديوان الوطني لتربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر، أمس الجمعة، بالضيعة الفلاحية التابعة لجمعية التنمية المستدامة بواحة راس العين بنفطة، ملتقى جهوي بعنوان "الهياكل المهنية قاطرة للاقتصاد الواحي والتنمية المستدامة"، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وجمعية التنمية المستدامة بواحة راس العين، وجمعية "شانتي".وتضمنت أشغال الملتقى، الذي حضره ممثلو عدة مجامع فلاحية وشركات تعاونية وأهلية، ورشات من بينها ورشة لتقطير النباتات العطرية أمّنها المجمع النسائي واحيات درجين، وورشة لتصنيع أعلاف مركبة للحيوانات من خلال تثمين مخلفات الواحة تطرقت إلى آليات تثمين كافة مخلفات الواحة سواء في الحرف أو تقطير النباتات أو تحويلها إلى أسمدة أو أعلاف حيوانات، حسب مهندس رئيس بالديوان الوطني لتربية الماشية وتوفير المرعى سامية الهلالي.وأضافت الهلالي، في تصريح لوكالة "وات" أن المداخلات المقدّمة خلال الملتقى ركّزت بشكل أساسي على أهمية الهياكل المهنية كرافعة للاقتصاد الواحي والتنمية المستدامة ودورها في النهوض بالاقتصاد المحلي، مع تقديم قوانين انشاء هياكل منها الشركات التعاونية، والمجامع والشركات الأهلية والامتيازات المقدمة من الدولة، مع دعوة الفلاحين في مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع الفلاحي إلى التنظم ضمن هياكل والاستفادة من الحوافز المتوفرة.من جهتها، أوضحت رئيسة جمعية التنمية المستدامة بواحة راس العين بنفطة، سنية لعيمش، وعضو المجمع النسائي "واحيات درجين" بنفطة أنّ المجمع، الذي يعتبر تجربة ناجحة في مجال احداث الهياكل الفلاحيّة، أمّن عرضا حول تقطير نباتات واحية على غرار "العطرشية" و"عشبة مريم" و"الفليو" و"النارنج" باعتبارها من الزراعات الواحية الموجودة وغير المثمنة في السابق، مؤكدة أن تثمينها يساهم في خلق مهن واحية لفائدة النساء ودفع التنمية المحلية.وأضافت أن تجربة المجمع النسائي و"احيات درجين" قد انطلقت منذ أكثر من سنتين من خلال تثمين البذور الأصلية لعدد من النباتات ومنها الملوخية، حيث تمكنت منخرطات المجمع من تحقيق انتاج هام من هذه النبتة، والشروع في تسويقها بعد خلق علامة تجارية خاصة بهن وتعليب انتاجهن.