لافيات : مداهمة محل حلاقة عشوائي بـنهج كولونيا وإيقاف مهاجرين غير نظاميين

تمكنت الوحدات الأمنية بـتونس، في إطار حملاتها للتصدي لظاهرة الإقامة غير الشرعية والهجرة غير النظامية، من مداهمة محل حلاقة عشوائي بمنطقة نهج كولونيا، كان يستغله مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء دون تراخيص قانونية.ووفق المعطيات المتوفرة، جاءت العملية إثر معلومات دقيقة تلقتها الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بنهج كولونيا، تفيد باستغلال محل حلاقة بالمنطقة لعقد تجمعات ولقاءات مخالفة للتراتيب القانونية، إلى جانب نشاطه دون الحصول على التراخيص المستوجبة.وبعد التنسيق مع النيابة العمومية والحصول على الأذون القانونية اللازمة، نفذت الوحدات الأمنية مداهمة للمحل، أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء داخل الفضاء، إضافة إلى إيقاف صاحبة المحل.وباستشارة ممثل النيابة العمومية، تقرر الاحتفاظ بجميع الأطراف المعنية وفتح بحث في حقهم من أجل شبهات تتعلق بـ”دخول التراب التونسي خلسة، والإقامة غير الشرعية، وفتح محل للعموم دون ترخيص”، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم على أنظار العدالة.