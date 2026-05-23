مختص في الأمراض الباطنية يدعو إلى الاعتدال في استهلاك اللحوم خلال عيد الأضحى تفاديا للمضاعفات الصحية

دعا الطبيب المختص في الأمراض الباطنية، سامي الحجاجي، إلى حسن استهلاك اللحوم خلال عيد الأضحى باعتباره عاملا أساسيا لتفادي عديد المضاعفات الصحية، محذرا من قلي اللحوم لما يسببه من ارتفاع في نسبة الدهون، مقابل اعتماد الطهي في الفرن بعد إزالة الشحوم أو الشي المعتدل دون حرقها.وأوضح الحجاجي، في تصريح لـ/وات/، أن احتراق اللحوم وظهور طبقة سوداء عليها يؤدي إلى تكون مواد مسرطنة قد ترفع من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، مشددا على أهمية مرافقة الوجبات بالخضروات النيئة أو المطبوخة، لما تحتويه من ألياف تساعد على تسهيل عملية الهضم.كما دعا إلى الاعتدال في استهلاك اللحوم خلال وجبات العيد، بحيث لا تتجاوز الكمية المخصصة للفرد حجم كف اليد، مع توزيع استهلاك اللحوم على كامل اليوم عوض تناولها دفعة واحدة، لما قد ينجر عن ذلك من اضطرابات هضمية، على غرار ثقل المعدة وآلام البطن والانتفاخ والغازات.واوصى بأن تكون وجبة صباح العيد خفيفة، على أن يتم استهلاك اللحوم أساسا خلال وجبة الغداء، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء واعتماد المضغ البطيء والتوقف عن الأكل فور الشعور بالشبع.وحذر المختص من الإفراط في تناول اللحوم الدسمة لما تسببه من ارتفاع في نسبة الكوليسترول الضار، بما يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وتجلطات الشرايين وارتفاع ضغط الدم، مبرزا، في الآن ذاته، أن الإكثار من البروتينات قد يرهق الكلى ويؤدي إلى ارتفاع نسبة البروتين في البول، المعروفة بـ"الألبومين"، وصولا إلى القصور الكلوي.وأضاف أن الاستهلاك المفرط للحوم قد يتسبب أيضا في ارتفاع نسبة الحمض اليوريكي في الدم، بما قد يؤدي إلى الإصابة بالنقرس وتكون الحصى بالكلى، داعيا خاصة حاملي الأمراض المزمنة إلى اختيار اللحوم قليلة الدهون، أو ما يعرف بـ"الهبرة"، مع إزالة الشحوم وطهيها جيدا وإعدادها مع الخضروات للتقليل من الدهون.وفي ما يتعلق بمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، شدد الحجاجي على ضرورة تفادي النشويات والسكريات والخبز الأبيض والمعجنات، باعتبارها ترفع مستوى السكر في الدم، مقابل الإكثار من الخضروات التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء، مع الحرص على مراقبة نسبة السكر في الدم بعد الوجبات للتأكد من استقرارها.كما دعا مرضى ضغط الدم إلى التقليل من استهلاك الملح واللحوم الغنية بالدهون والشحوم، لما لذلك من تأثير مباشر على ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته، مؤكدا أهمية متابعة الضغط بصفة دورية خلال فترة العيد ومراجعة الطبيب عند الحاجة لتعديل العلاج، وهو ما ينطبق أيضا على مرضى السكري.وأوصى، في السياق ذاته، بالتقليل قدر الإمكان من استهلاك الأحشاء والوجبات الدسمة، على غرار الكبد والكلى وأطباق "الكمونية" و"الكسكسي بالعصبان"، لما تحتويه من نسب مرتفعة من الدهون والبروتينات.وفي جملة من النصائح العامة، دعا الحجاجي إلى اعتماد فطور خفيف يتكون من الحليب والتمر والشاي بالنعناع، مع تجنب المشروبات الغازية والحلويات، مقابل الإكثار من الشاي الأخضر الممزوج بأوراق النعناع والعصائر الطبيعية، إلى جانب ممارسة الرياضة والمشي لحرق السعرات الحرارية الزائدة، واحترام شروط النظافة وحفظ اللحوم، مع الحرص على طهي اللحوم المشتبه فيها لمدة تفوق 30 دقيقة.ن خ