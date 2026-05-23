Babnet

الإعلان عن قائمة المنتخب السعودي للتربص الإعدادي لكأس العالم 2026

Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 17:42
      
أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، جورجيوس دونيس، عن قائمة الأخضر المشاركة في التربص الإعدادي الذي سيقام ما بين 25 ماي و10 جوان في الولايات المتحدة الامريكية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.

وضمّت قائمة المنتخب السعودي للتربص الإعدادي، التي تم الإعلان عنها خلال ندوة صحفية عقدها المدرب دونيس اليوم السبت، 30 لاعبا.


وشملت القائمة كلا من محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد القدوس عطية، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبدالحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، وعبدالله الخيبري.
كما ضمت زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، صالح ابو الشامات، فراس البريكان، عبدالله آل سالم، صالح الشهري، وعبدالله الحمدان.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الإثنين 25 ماي الجاري، لإقامة المرحلة الأولى من التربص الإعدادي في مدينة نيويورك، والتي ستمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وتتخللها مباراة ودية يوم 30 ماي أمام منتخب الإكوادور على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.
في حين ستغادر بعثة المنتخب السعودي في غرة جوان المقبل إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد والتي ستمتد إلى غاية التاسع من شهر ذاته، وستتخللها مباراتان وديتان تجمع الأولى الأخضر بمنتخب بورتوريكو يوم 5 جوان على ملعب كي 2 في مدينة أوستن تكساس، في حين يلاقي زملاء سالم الدوسري في المباراة الثانية منتخب السنغال يوم 9 جوان، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.
وسيدخل المنتخب السعودي في العاشر من جوان المقبل مرحلة البطولة حيث ستتخذ بعثة المنتخب من مدينة أوستن مقرا رئيسيا لها خلال المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثامنة ضمن نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات إسبانيا والأور
