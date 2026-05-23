JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:05 Tunis

قبلي: انتفاع 39 شخصا بعمليات عيون مجانية بمناسبة اليوم الوطني الثاني لصحة العيون

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a11ce3c51cce5.20234423_hifognkqjlmep.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 18:45 قراءة: 1 د, 21 ث
      
اختتمت، ظهر اليوم السبت، بقسم  طب العيون بالمستشفى الجهوي بقبلي، فعاليات اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم  ببادرة من وزارة الصحة وبالتعاون مع جمعية  "وان داي وان دريم"(، تحت شعار "نعمة البصر نور الحياة"، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.
وأوضح المكني، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه التظاهرة التي تواصلت ليومين بالجهة الصحية بقبلي أمّنها فريق من الأطباء المباشرين بقسم طب العيون  بالمستشفى الجهوي بمعاضدة من فريق طبي من قسم الإنعاش والتخدير وعدد من الإطارات شبه الطبية بذات المؤسسة الصحية، مشيرا الى ان العمليات الجراحية انطلقت منذ يوم أمس الجمعة وانتفع منها 22 مريضا، في حين تم اليوم السبت اجراء 17 تدخلا جراحيا آخر ليلبغ العدد الجملي للمنتفعين من هذا اليوم الوطني الطبي 39  مريضا من الفئات الاجتماعية الهشة.
وأبرز أن هذه البادرة  تندرج في اطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية لتحسين جودة حياة المواطنين وتكريس حق المواطن في العلاج الآمن والقريب وذو الجودة العالية، باعتبار الدعم الكبير الذي شهده القطاع الصحي بجهة قبلي من طرف سلطة الاشراف التي مكنت مختلف المؤسسات الصحية والاقسام الطبية ومنها قسم طب العيون من أجهزة متطورة على غرار المنظار الجراحي، والة الفاكو، علاوة على تجديد قاعة العمليات وتركيب اضاءة سقفية بها، ما ضاعف من عدد التدخلات الطبية وخاصة الجراحية منها  التي تمس شريحة هامة من المجتمع اغلبهم من ضعاف الحال نظرا إلى أنّ الكثير من هذه الأنشطة على غرار نشاط اليوم تتم بصفة مجانية. 

ولفت جوهر المكني إلى ان قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي يؤمن خلال هذه الفترة عددا من عمليات إزالة الماء الأبيض من العيون، وهو ما مكّن من تقليص فترة الانتظار بالنسبة للمرضى الذين بات بإمكانهم التمتع بمثل هذه التدخلات الجراحية الدقيقة بالمؤسسة الصحية العمومية وتجنب التنقل خارج الولاية  لإجرائها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329861

babnet

كل الأخبار...

19:18 - رئيس جمعية مرضى داء الأبطن يدعو إلى تمكين المرضى من استرجاع مصاريف العلاج وتفعيل منحة الدعم
19:06 - توزر: القسم الجامعي لأمراض العيون بالمستشفى الجهوي بتوزر يؤمن 60 عملية مجانية لإزالة الماء الأبيض في العين
18:53 - منوبة: اختتام المشروع التحسيسي في السلامة المرورية "سلامتنا مسؤوليتنا" بطبربة
18:51 - كأس تونس لكرة اليد: نادي ساقية الزيت يلتحق بالترجي الرياضي في الدور النهائي
18:49 - دورة الجزائر الدولية للجودو: رنيم بن سليمان تتوج بذهبية منافسات الصغريات لوزن دون 63 كلغ
18:45 - قبلي: انتفاع 39 شخصا بعمليات عيون مجانية بمناسبة اليوم الوطني الثاني لصحة العيون
18:16 - استئناف نشاط قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة بعد سنوات من التعطّل
18:08 - نابل: حملة نظافة موسّعة بمعتمدية الحمامات وتوقّعات بموسم سياحي واعد
18:01 - المصادقة على 638 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار إلى موفى مارس 2026
17:55 - منوبة: غلق نقطة بيع الأضاحي بالسعيدة بعد خمسة أيام من انطلاق نشاطها وتوفيرها 893 أضحية
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 ماي 2026 | 6 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:12
19:28
16:06
12:23
05:06
03:21
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet28°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
27°-17
27°-17
28°-18
30°-19
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No