قبلي: انتفاع 39 شخصا بعمليات عيون مجانية بمناسبة اليوم الوطني الثاني لصحة العيون

اختتمت، ظهر اليوم السبت، بقسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بقبلي، فعاليات اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم ببادرة من وزارة الصحة وبالتعاون مع جمعية "وان داي وان دريم"(، تحت شعار "نعمة البصر نور الحياة"، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.وأوضح المكني، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه التظاهرة التي تواصلت ليومين بالجهة الصحية بقبلي أمّنها فريق من الأطباء المباشرين بقسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بمعاضدة من فريق طبي من قسم الإنعاش والتخدير وعدد من الإطارات شبه الطبية بذات المؤسسة الصحية، مشيرا الى ان العمليات الجراحية انطلقت منذ يوم أمس الجمعة وانتفع منها 22 مريضا، في حين تم اليوم السبت اجراء 17 تدخلا جراحيا آخر ليلبغ العدد الجملي للمنتفعين من هذا اليوم الوطني الطبي 39 مريضا من الفئات الاجتماعية الهشة.وأبرز أن هذه البادرة تندرج في اطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية لتحسين جودة حياة المواطنين وتكريس حق المواطن في العلاج الآمن والقريب وذو الجودة العالية، باعتبار الدعم الكبير الذي شهده القطاع الصحي بجهة قبلي من طرف سلطة الاشراف التي مكنت مختلف المؤسسات الصحية والاقسام الطبية ومنها قسم طب العيون من أجهزة متطورة على غرار المنظار الجراحي، والة الفاكو، علاوة على تجديد قاعة العمليات وتركيب اضاءة سقفية بها، ما ضاعف من عدد التدخلات الطبية وخاصة الجراحية منها التي تمس شريحة هامة من المجتمع اغلبهم من ضعاف الحال نظرا إلى أنّ الكثير من هذه الأنشطة على غرار نشاط اليوم تتم بصفة مجانية.ولفت جوهر المكني إلى ان قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي يؤمن خلال هذه الفترة عددا من عمليات إزالة الماء الأبيض من العيون، وهو ما مكّن من تقليص فترة الانتظار بالنسبة للمرضى الذين بات بإمكانهم التمتع بمثل هذه التدخلات الجراحية الدقيقة بالمؤسسة الصحية العمومية وتجنب التنقل خارج الولاية لإجرائها.