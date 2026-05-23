توزر: القسم الجامعي لأمراض العيون بالمستشفى الجهوي بتوزر يؤمن 60 عملية مجانية لإزالة الماء الأبيض في العين

Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 19:06
      
أمّن القسم الجامعي لأمراض العيون بالمستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر، أمس الجمعة واليوم السبت، عمليات جراحيّة مجانية لإزالة الماء الأبيض من العين لفائدة 60 منتفعا من المصابين بأمراض مزمنة والمسنين الذين يعانون من هذا المرض، وفق المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي.
وأضاف اللموشي، في تصريح لوكالة "وات"، أن فريقا طبيّا متكوّنا من 4 أطباء اختصاص تولّوا القيام بهذه العمليات (3 أساتذة استشفائيين مساعدين وطبيبا مختصا)، مع تسخير إمكانيات الجهة الصحية بتوزر تنفيذا لقرار وزارة الصحة بإنجاز ألف عملية مجانية لإزالة الماء الأبيض في مختلف جهات البلاد.
وأوضح أن وزارة الصحة وفّرت عدسات للمنتفعين وهم من الفئات الاجتماعية محدودة الدخل من الحاملين لبطاقات علاج مجانية أو بطاقات علاج بالتعريفة المنخفضة، مبينا أن العمليات سبقتها خلال الأسابيع الماضية عمليات تقصٍ وأخذ للقياسات، وتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير العدسات ومختلف المستلزمات الطبية.

ولفت إلى أنّ ولاية توزر تضم قسما وحيدا مختصا في أمراض العيون هو القسم الجامعي بالمستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر، ويعتبر تأمينه لعمليات جراحية لفائدة ستين منتفعا خلال يومين من الإنجازات الهامة التي تضاهي إنجازات المستشفيات الجامعية العريقة.
