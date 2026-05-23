كأس تونس لكرة اليد: نادي ساقية الزيت يلتحق بالترجي الرياضي في الدور النهائي

تأهل نادي ساقية الزيت الى الدور النهائي لكأس تونس لكرة اليد لموسم 2025-2026 عقب فوزه اليوم السبت بقاعة ساقية الزيت على جمعية الحمامات بنتيجة 27 - 26.

وسيواجه نادي ساقية الزيت في الدور النهائي الترجي الرياضي التونسي الذي بلغ بدوره المباراة النهائية اثر فوزه أمس على مضيفه النادي الافريقي بنتيجة 27-26.

وسيبحث نادي ساقية الزيت عن كأسه الأولى فيما سيسعى الترجي الرياضي التونسي الى التتويج بلقب الكأس للمرة 32 في تاريخه والسادسة على التوالي وذلك بعد أن حسم الشهر الماضي لقب البطولة للمرة 38 في تاريخه.