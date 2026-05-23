Babnet

دورة الجزائر الدولية للجودو: رنيم بن سليمان تتوج بذهبية منافسات الصغريات لوزن دون 63 كلغ

Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 18:49
      
توّجت التونسية رنيم بن سليمان اليوم السبت بالميدالية الذهبية لمنافسات الصغريات لوزن دون 63 كلغ ضمن فعاليات دورة الجزائر الدولية للجودو، وذلك عقب تغلبها خلال نهائي المسابقة على الجزائرية دعاء رابحي.
وبهذا ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في دورة الجزائر الى أربع ميداليات، بعد احراز ثلاث ميداليات امس الجمعة لحساب منافسات صنف الاواسط، تفاصيلها ذهبيتان وفضية واحدة.
وكانت الميداليتان الذهبيتيان من نصيب آدم الأندلسي (وزن دون من 100 كلغ) ونرجس الهداجي (وزن دون 48 كلغ)، في حين أحرز آدم الكوكي (وزن أكثر من 100 كلغ) الميدالية الفضية.

وتستأنف المشاركة التونسية غدا الاحد بمنافسات الاكابر من خلال الثلاثي الذي شارك سابقا في صنف الاواسط، حيث سيشارك كل من آدم الأندلسي ونرجس الهداجي وآدم الكوكي في الاوزان ذاتها.
