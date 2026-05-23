استئناف نشاط قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة بعد سنوات من التعطّل

استأنف قسم أمراض العيون بـمستشفى الرابطة نشاطه بعد سنوات من التعطّل، وذلك إثر استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية ناهزت 5 ملايين دينار، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ صادر اليوم السبت.ويضمّ القسم تجهيزات طبية حديثة ومتطورة، من بينها مجهر جراحي، وأجهزة لتفتيت الساد، ومعدات خاصة بجراحة العيون، إلى جانب تجهيزات للتخدير والإنعاش وأسرة كهربائية مخصصة للمراقبة والعناية بالمرضى، بما من شأنه تعزيز جودة التكفل الصحي بالمرضى وتحسين ظروف العلاج.وأكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، بالمناسبة، أن استكمال هذا المشروع يندرج في إطار دعم المرفق العمومي للصحة والارتقاء بالخدمات الصحية المتخصصة، فضلا عن تقريب العلاج من المواطنين وتكريس الحق في رعاية صحية لائقة وكريمة.كما ثمّن الوزير مجهودات الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية بالمؤسسة الصحية، داعيا إلى المحافظة على هذه المكاسب وحسن توظيفها لضمان أفضل الخدمات لفائدة المرضى.