سليانة: قافلة صحية لتقصّي أمراض الكلى تحت شعار "لتحمي مستقبلك"

Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 20:05
      
نظّمت الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى، اليوم السبت، بمجمع الصحة الأساسية بسليانة، قافلة صحية لتقصّي أمراض الكلى تحت شعار " لتحمي مستقبلك"، والتي شهدت إقبالا مكثّفا من المواطنين، وأمّنها 10 أطباء اختصاص في أمراض الكلى، وفق ما أفادت به رئيس دائرة مجمع الصحة  بسليانة، إيناس الرابحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
من جهتها، أفادت المكلفة بالاتصال في الجمعية والأستاذة المساعدة في كلية الطب بالمنستير، نهى بن محمود، أن القافلة ستؤمن تقصيّا لأمراض الكلى لفائدة المرضى الذين يعانون من أمراض السكري وضغط الدم الشرياني، كما ستوفر جملة من الأدوية، مع التكفل  بالمرضى وتوجيهيهم  الى المستشفيات.
ودعت،  بالمناسبة، المرضى إلي متابعة حالتهم الصحية بصفة دورية، وشرب الماء حسب حاجتهم، موضحة أنّ كل مريض يحتاج إلى كمية معينة حسب حالته وقدرته.

ك، ذكر أن المجمع يذكر أن المجمع الصحي بسليانة يضم مركزا وسيطا يعد 4 أطباء اختصاص (طب الأطفال، وطبّ النساء والتوليد، والحهاز الهضمي، والقلب والشرايين) و21 مركز صحة أساسية موزّعة إلى 5 بسليانة المدينة، و16 مركز بالمناطق الريفية، وفق مدير المجمع أنيس بوعلاق.
