كأس اسكتلندا: التونسي سيباستيان تونكتي يضم مع فريقه سلتيك لقب الكأس الى البطولة
ضمّ التونسي سيباستيان تونكتي لقب كأس اسكتلندا الى لقب البطولة، بعد ان حقق فريقه سيلتيك غلازغو ثنائيته الرابعة عشرة في تاريخه بفوزه 3-1 على دنفرملاين في نهائي كأس اسكتلندا لكرة القدم الذي أقيم في ملعب هامبدن بارك اليوم السبت، وذلك بعد أسبوع واحد من فوزه المثير بلقب البطولة.
وشارك تونكتي بديلا في المباراة اثر دخوله في الدقيقة 75 مكان الكوري الجنوبي هيون جون يانغ.
وأثبت البطل أنه أقوى بكثير من دنفرملاين الذي يلعب في الدرجة الثانية، حيث سدد دايزن مايدا كرة فوق الحارس في الدقيقة 19 ليسجل الهدف الاول، قبل ان يرسل آرني انقلز تسديدة قوية من خارج المنطقة قبل نهاية الشوط الأول بتسع دقائق مسجلا الهدف الثاني للفريق الاخضر والابيض.
واخترق كليتشي إيهيناتشو دفاع دنفرملاين وتخطى الحارس، ليحسم المباراة في الدقيقة 73 قبل أن يسجل جوش كوبر هدفا شرفيا قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.
تجدر الاشارة الى أنّ سيباستيان تونكتي (23 عاما)، الذي وقعت دعوته من قبل الناخب الوطني صبري اللموشي للمشاركة مع المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم 2026، انضم الى نادي سيلتيك غلاسكو في 1 سبتمبر 2025 بعقد يمتد الى غاية 31 ماي 2030.
وشارك تونكتي بديلا في المباراة اثر دخوله في الدقيقة 75 مكان الكوري الجنوبي هيون جون يانغ.
وأثبت البطل أنه أقوى بكثير من دنفرملاين الذي يلعب في الدرجة الثانية، حيث سدد دايزن مايدا كرة فوق الحارس في الدقيقة 19 ليسجل الهدف الاول، قبل ان يرسل آرني انقلز تسديدة قوية من خارج المنطقة قبل نهاية الشوط الأول بتسع دقائق مسجلا الهدف الثاني للفريق الاخضر والابيض.
The goal that sealed the double!! 🇳🇬#CelticFC🍀🏆🏆 pic.twitter.com/kheiFlGxHw— Celtic Football Club (@CelticFC) May 23, 2026
واخترق كليتشي إيهيناتشو دفاع دنفرملاين وتخطى الحارس، ليحسم المباراة في الدقيقة 73 قبل أن يسجل جوش كوبر هدفا شرفيا قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.
تجدر الاشارة الى أنّ سيباستيان تونكتي (23 عاما)، الذي وقعت دعوته من قبل الناخب الوطني صبري اللموشي للمشاركة مع المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم 2026، انضم الى نادي سيلتيك غلاسكو في 1 سبتمبر 2025 بعقد يمتد الى غاية 31 ماي 2030.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329876