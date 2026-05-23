القصرين: إجراء نحو 40 عملية مجانية لإزالة الماء الأبيض وزرع عدسات لمرضى محدودي الدخل بمناسبة اليوم الوطني الثاني لصحة العيون

Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 20:19
      
في إطار الإحتفال باليوم الوطني الثاني لصحة العيون، انتفع، اليوم السبت، نحو 40 مريضا من مختلف معتمديات ولاية القصرين، بعمليات جراحية مجانية لإزالة الماء الأبيض وزرع عدسات داخل العين، وذلك في مبادرة صحية وإنسانية تهدف إلى تقليص آجال الانتظار وتمكين المرضى من استعادة نعمة البصر، خاصة من الفئات الاجتماعية الهشة ومحدودة الدخل المنتفعة ببطاقات العلاج المجاني والتعريفة المنخفضة.

واحتضن قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين الجزء الأكبر من هذه التدخلات الجراحية، حيث تم إجراء 32 عملية، فيما تكفلت إحدى المصحات الخاصة بالجهة بإنجاز 7 عمليات إضافية، في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص دعما لمجهودات تقريب الخدمات الصحية من المواطنين.

وأكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العمليات أُنجزت تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع جمعية "وان داي وان دريم" ، مشيرا إلى أن الجهة شهدت خلال الأشهر الأخيرة تنظيم عدد من المبادرات الطبية المماثلة بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي، بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني، بهدف دعم الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على قائمات الإنتظار.
وثمّن الشعباني بالمناسبة تنظيم اليوم الوطني لصحة العيون، معتبرا إياه موعدا صحيا سنويا يكرّس الحق في العلاج ويمنح المرضى من ذوي الدخل المحدود فرصة إجراء عمليات دقيقة تطول  في العادة فترات انتظارها، مؤكدا أن المحافظة على صحة البصر تمثل أولوية صحية وإنسانية لما لها من تأثير مباشر على جودة الحياة.
ومن جهته، أوضح رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين والأستاذ المبرز بكلية الطب بسوسة، الدكتور لطفي الشعباني، أن العمليات الجراحية أُنجزت بإستعمال أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية المتوفرة بالقسم، مع توفير عدسات طبية عالية الجودة وكافة المستلزمات الضرورية والأدوية الخاصة بمرحلة ما بعد العمليات بصفة مجانية، وذلك في إطار الحرص على ضمان أفضل ظروف العلاج وتحقيق نسب نجاح مرتفعة تساعد المرضى على استرجاع بصرهم وتحسين جودة حياتهم.

وأشار المصدر ذاته إلى  أن هذه المبادرات الصحية التي تستهدف الفئات الهشّة تمثل دعما فعليا لمجهودات القطاع الصحي العمومي وتسهم في تقليص الضغط على المستشفيات العمومية وقائمات الإنتظار.
وبدوره، أفاد الطبيب المختص في أمراض وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، الدكتور فوزي الطالي، في تصريح لـوكالة /وات/، بأن القافلة الصحية ساهمت في تسريع التكفل بالمرضى وتقريب آجال التدخلات الجراحية، بما يخفف معاناتهم ويجنبهم الانتظار الطويل، مشيرا إلى أنه تم تأجيل بعض العمليات الخاصة بمرضى يعانون من التهابات عينية إلى حين استكمال علاجهم، حفاظا على سلامتهم وضمان نجاح العمليات الجراحية.
من جانبهم، عبّر عدد من المرضى المستفيدين، في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن ارتياحهم الكبير لهذه المبادرة الإنسانية التي خففت عنهم أعباء الإنتظار وكلفة العلاج، مثمنين مجهودات الإطارات الطبية وشبه الطبية وكافة المتدخلين في إنجاح هذه القافلة الصحية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم الحق في النفاذ إلى العلاج وتعزيز خدمات طب العيون بالجهات الداخلية، إلى جانب المساهمة في تقليص فترات انتظار المرضى بالمستشفيات العمومية، وتمكين الفئات الاجتماعية الهشة من تدخلات جراحية مجانية ذات جودة عالية.
