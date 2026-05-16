Babnet

التونسي سيباستيان تونكتي يتوّج ببطولة اسكتلندا مع نادي سيلتيك غلاسكو

Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 16:42
      
توّج اللاعب التونسي سيبستيان تونكتي اليوم السبت بلقب بطولة اسكتلندا مع ناديه سيلتيك غلاسكو بعدما شارك في فوز فريقه على نادي هارتس بنتيجة 3 - 1 لحساب الجولة 38 من سباق البطولة.

وتقدم نادي هارتس في النتيجية منذ الدقيقة 43 بهدف أحرزه لورانس شانكلاند قبل أن يدرك البلجيكي أرني اينغلز التعادل لسيلتيك غلاسكو في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.


وفي الشوط الثاني وبينما كانت المباراة تتجه الى التعادل، أحرز الياباني دايزين مايدا الهدف الثاني لسيلتيك غلاسكو في الدقيقة 87 قبل أن يسجل لاعب بلاد الغال كالوم أوسماند الهدف الثالث في الدقيقة 90+8 للأبيض والأخضر.


وبهذه النتيجة رفع سيلتيك غلاسكو رصيده الى 82 نقطة في الصدارة، متوجا باللقب للمرة 56 في تاريخه، بفارق نقطتين عن هارتس الذي أنهى سباق البطولة في المرتبة الثانية.

يذكر أنّ التونسي سيباستيان لعب كأساسي قبل أن يتمّ استبداله مع بداية الشوط الثاني بزميله النيجيري كيليشي لهيناشو.
وخاض سبيباستيان تونكتي، الذي وقعت دعوته من قبل الناخب الوطني صبري اللموشي للمشاركة في نهائيات كأس العالم، 27 مباراة في البطولة الاسكتلندية أحرز خلالها هدفين.
تجدر الاشارة أنّ سيباستيان تونكتي صاحب الـ 23 عاما انضم الى نادي سيلتيك غلاسكو في 1 سبتمبر 2025 بعقد يمتد الى غاية 31 ماي 2030.
