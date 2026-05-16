رياض بنور يعلن استقالته من الترجي الرياضي التونسي

أعلن رياض بنور، اليوم السبت، استقالته من منصبه كمسؤول عن فرع الرياضات الجماعية صلب الترجي الرياضي التونسي.وأوضح بنور، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أن ياسين بن أحمد انسحب بدوره من اللجنة الطبية للترجي الرياضي.وأكد رياض بنور أن قراره “لا رجعة فيه”، مضيفا: “سأظل محبا للترجي الرياضي اليوم وغدا وإلى الممات”.كما دعا جماهير الترجي إلى الالتفاف حول فريقها، مشددا على رفضه لأي اتصالات تهدف إلى منعه من المضي في الاستقالة.