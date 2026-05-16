Babnet

رياض بنور يعلن استقالته من الترجي الرياضي التونسي

Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 14:56
      
أعلن رياض بنور، اليوم السبت، استقالته من منصبه كمسؤول عن فرع الرياضات الجماعية صلب الترجي الرياضي التونسي.

وأوضح بنور، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أن ياسين بن أحمد انسحب بدوره من اللجنة الطبية للترجي الرياضي.


وأكد رياض بنور أن قراره “لا رجعة فيه”، مضيفا: “سأظل محبا للترجي الرياضي اليوم وغدا وإلى الممات”.


كما دعا جماهير الترجي إلى الالتفاف حول فريقها، مشددا على رفضه لأي اتصالات تهدف إلى منعه من المضي في الاستقالة.
