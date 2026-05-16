صدور قرار بالرائد الرسمي ينقح نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 49 بتاريخ 15 ماي الجاري، قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 مارس 2017 الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة.ونصّ القرار الجديد على تنقيح عدد من الفصول المنظمة لمسار التكوين، من بينها شروط القبول ومدة الدراسة وتركيبة اللجنة البيداغوجية ومحاور التكوين.وبموجب الفصل الثاني الجديد، يقبل للتسجيل بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة المترشحون الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين المنصوص عليها بالفصل 40 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019.كما تم التنصيص، ضمن الفصل الخامس الجديد، على أن تدوم مدة التكوين سنتين، يتمتع خلالها المتكوّنون بعطلة سنوية لمدة شهر عن كل سنة، تُسند من قبل مركز التكوين وفق الروزنامة العامة، بعد إعلام المصالح المختصة بوزارة الإشراف.وفيما يتعلق بمحتوى التكوين، خصّص القرار، ضمن الفصل السابع، نسبة 35 بالمائة من التوقيت الجملي للتكوين للمجال النظري المرتبط بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والمقاربات البيداغوجية والحقوقية والمناهج وقضايا الطفولة.كما نصّ الفصل 11 الجديد على إحداث لجنة بيداغوجية بمركز التكوين، يترأسها المدير العام للمركز، وتضم متفقدين اثنين للشباب والطفولة، إلى جانب ممثل عن إدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة.