سوسة: وفاة شخصين وإصابة آخرين في انزلاق حافلة سياحية ليبية

شهدت منطقة سيدي خليفة من ولاية سوسة مساء اليوم الجمعة حادث مرور تمثل في انزلاق حافلة سياحية ليبية، تزامنا مع تهاطل الأمطار بالجهة، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة عدد آخر من الركاب.وتحولت سيارات الإسعاف التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف الاستعجالي "سامو" إلى مكان الحادث، للتكفل بالمصابين الذين لم يتم تحديد جنسياتهم إلى حد الآن.وتم توزيع المصابين على مستشفيات النفيضة وسهلول وكندار ونابل، وفق ما أكده مصدر مطلع للديوان أف أم، في وقت تتواصل فيه عمليات إحصاء الإصابات وحصر الأضرار.كما تدخلت وحدات الحرس الوطني التونسي لتأمين حركة المرور وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.