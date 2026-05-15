كأس العالم 2026: المدرب صبري اللموشي يكشف عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي

حراسة المرمى



الدفاع



وسط الميدان



الهجوم



أعلن صبري اللموشي، مدرب منتخب تونس لكرة القدم، اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية انعقدت بضاحية قمرت، عن قائمة اللاعبين المؤهلين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة من 11 جوان إلى 19 جويلية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.وضمت قائمة الـ26 لاعبا الأسماء التالية:* أيمن دحمان (النادي الصفاقسي)* صبري بن حسن (النجم الساحلي)* عبد المهيب الشامخ (النادي الإفريقي)* منتصر الطالبي (لوريان)* ديلان بورن (سيرفيت)* عمر الرقيق (ماريبور)* آدم عروس (قاسم باشا)* رائد الشيخاوي (الاتحاد المنستيري)* يان فاليري (يونغ بويز)* معتز النفاتي (نورشوبينغ)* علي العابدي (نيس)* محمد أمين بن حميدة (الترجي الرياضي التونسي)* إلياس السخيري (آينتراخت فرانكفورت)* محمد الحاج محمود (لوغانو)* راني خضيرة (جوانن برلين)* حنبعل المجبري (بيرنلي)* أنيس بن سليمان (نورويتش سيتي)* مرتضى بن وناس (قاسم باشا)* إسماعيل الغربي (أوغسبورغ)* خليل العياري (باريس سان جيرمان)* سيباستيان تونكتي (سيلتيك)* إلياس عاشوري (كوبنهاغن)* فراس شواط (النادي الإفريقي)* حازم المستوري (دينامو محج قلعة)* إلياس سعد (هانوفر 96)* ريان اللومي (فانكوفر وايتكابس)