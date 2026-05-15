كأس العالم 2026: المدرب صبري اللموشي يكشف عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي

Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 20:17
      
أعلن صبري اللموشي، مدرب منتخب تونس لكرة القدم، اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية انعقدت بضاحية قمرت، عن قائمة اللاعبين المؤهلين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة من 11 جوان إلى 19 جويلية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وضمت قائمة الـ26 لاعبا الأسماء التالية:


حراسة المرمى

* أيمن دحمان (النادي الصفاقسي)

* صبري بن حسن (النجم الساحلي)
* عبد المهيب الشامخ (النادي الإفريقي)

الدفاع

* منتصر الطالبي (لوريان)
* ديلان بورن (سيرفيت)
* عمر الرقيق (ماريبور)
* آدم عروس (قاسم باشا)
* رائد الشيخاوي (الاتحاد المنستيري)
* يان فاليري (يونغ بويز)
* معتز النفاتي (نورشوبينغ)
* علي العابدي (نيس)
* محمد أمين بن حميدة (الترجي الرياضي التونسي)

وسط الميدان

* إلياس السخيري (آينتراخت فرانكفورت)
* محمد الحاج محمود (لوغانو)
* راني خضيرة (جوانن برلين)
* حنبعل المجبري (بيرنلي)
* أنيس بن سليمان (نورويتش سيتي)
* مرتضى بن وناس (قاسم باشا)
* إسماعيل الغربي (أوغسبورغ)

الهجوم

* خليل العياري (باريس سان جيرمان)
* سيباستيان تونكتي (سيلتيك)
* إلياس عاشوري (كوبنهاغن)
* فراس شواط (النادي الإفريقي)
* حازم المستوري (دينامو محج قلعة)
* إلياس سعد (هانوفر 96)
* ريان اللومي (فانكوفر وايتكابس)
  • Radio Diwan
