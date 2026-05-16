كاس العالم 2026:مسؤولون بالفيفا يجتمعون مع اتحاد الكرة الإيراني بشأن المونديال

من المقرر ان يلتقي ماتياس جرافستروم الأمين العام ⁠للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مع ​مسؤولي الاتحاد الإيراني للعبة في ⁠إسطنبول اليوم السبت وسيقدم ⁠لهم "تطمينا" بشأن مشاركة إيران في كأس العالم المرتقبة.ومن المقرر أن تلعب إيران ​جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات ‌بكأس العالم في الولايات المتحدة، ⁠لكن ‌مشاركة الفريق في البطولة التي تقام في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026 ظلت ⁠موضع شك في ظل الصراع القائم في المنطقة.وكانت إيران قد طلبت نقل مبارياتها في كأس العالم إلى المكسيك، لكن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يصر على ‌إقامة جميع المباريات على الملاعب المقررة سلفا.وسيغادر المنتخب الإيراني طهران يوم الاثنين إلى تربص تحضيري في تركيا، قبل أن ينتقل إلى مقره في الولايات المتحدة في مجمع ‌كينو الرياضي في ⁠توسون بولاية أريزونا مطلع جوان القادم.ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإيراني مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس انجليس يوم 15 جوان 2026