أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 09 ماي إلى 16 ماي 2026 )

في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 09 ماي إلى 16 ماي 2026 )حسب ترتيبها الزمني:* انتخاب التلفزة التونسية نائباً لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط.* رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤدي زيارة رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية.* رئيسة الحكومة تلتقي أفراد الجالية التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي.* رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس سكاربالجيا يحل بتونس في زيارة رسمية.* مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ينظم ورشة حول تجربة سحب الوكالة والمجالس المحلية.* 29 نائبا يتقدمون بمقترح قانون لتوحيد النصوص المنظمة للانتخابات والاستفتاء.* رئيسة الحكومة تؤكد تطلع تونس إلى تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.* رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يستقبل رئيس مجلس العموم الكندي.* الحرس الوطني التونسي يحيي الذكرى العاشرة لشهداء عملية عملية تطاوين الإرهابية 2016.* سفير تونس بطوكيو يلتقي مرشح اليابان لمنصب قاض بالمحكمة الجنائية الدولية.* جلسة عمل حول مشروع ميزانية سنة 2027 بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.* وزارة الدفاع الوطني التونسية تعلن فتح باب التسجيل بالمراكز العسكرية للتكوين المهني.* الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس يطعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين.* كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي سفير مصر بتونس.* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يلتقي وفدا من الأئمة والأطباء من مالي.* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يدعو إلى الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية.* رئيسة الحكومة تلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي على هامش القمة الإفريقية الفرنسية.* تونس تؤكد تمسكها باحترام القانون الدولي خلال القمة الإفريقية الفرنسية.* رئيسة الحكومة تشدد على أهمية السيادة الصحية الإفريقية.* تونس واليابان تبحثان التعاون الإعلامي للترويج للثقافة والسياحة التونسية.* استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بغداد وتونس بداية من 21 ماي.* نقيب الصحفيين زياد دبار يؤكد ضرورة مراجعة المرسوم 54.* رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يدعو لإدراج مشاركة الهيئة بمعرض تونس الدولي للكتاب ضمن برامجها السنوية.* بحث تعزيز التبادل التجاري بين تونس والعراق.* اللجنة الإدارية ببلدية تونس تصادق على جملة من المواضيع خلال اجتماعها الدوري.* إقرار الحكم الابتدائي ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي بالسجن في قضية غسل أموال وجرائم جبائية.* سفير تونس بمالطا يؤكد الاستعداد لعقد الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية المالطية.* وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي المرشح التونسي للمحكمة الدولية لقانون البحار سليم اللغماني.* وكالة تونس إفريقيا للأنباء تشارك في منتدى إعلامي روسي ـ إسلامي.* رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يلتقي رئيس مجلس العموم الكندي.* وزير الدفاع خالد السهيلي يؤكد أهمية التعاون العسكري الإفريقي.* أحكام بالسجن في قضية “خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين”.* وكالة تونس إفريقيا للأنباء تشارك بالقاهرة في المنتدى العالمي للإعلام ومراكز الفكر لدول الجنوب.* جلسة عمل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة.* وزارة الداخلية التونسية تعلن إجراءات مرورية بمناسبة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.* إبراهيم بودربالة يودع الوفد البرلماني الكندي في ختام زيارته إلى تونس.* اجتماع ببلدية تونس حول ملفات مشاريع بلدية.* وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع مسؤول أممي حول التعاون المستقبلي.* وزير الدفاع يلتقي قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا.* النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو إلى تنقيح المرسوم 54 وإحداث هيئة تعديل سمعي بصري.* ولاية تونس تعقد جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية.* جلسة عمل بين سفير تونس بوارسو ومسؤولة بولونية حول التعاون القنصلي.* رئيس الجمهورية يؤكد أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي جهة تستهدفها.* مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر سلسلة تحركات احتجاجية وإضرابات.* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن فتح مكتب للتعريف بالإمضاء بالكبارية.* مسؤول أممي يؤكد أن تونس أصبحت بلدا يوفر فرصا واسعة للشراكة.* وزير الداخلية خالد النوري يشرف على جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث.* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشارك في مؤتمر حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات بداكار.* اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بولاية تونس تصادق على 43 معاينة لمؤسسات تربوية.* سفير تونس ببكين يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع مسؤولين صينيين.* الإدارة العامة للحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق.* تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في الذكرى 78 للنكبة.* جلسة عمل بولاية تونس حول مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.* محاضرة بالأكاديمية الدبلوماسية احتفالا بمرور 70 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين تونس وألمانيا.* سفارة ألمانيا بتونس تعلن اختتام مشروع “تعزيز الحوكمة المحلية وتعصير الخدمات المحلية بتونس”.* وزارة الداخلية التونسية تعلن إجراءات مرورية بمناسبة تنظيم نصف الماراطون العسكري.