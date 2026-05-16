أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 09 ماي إلى 16 ماي 2026 )
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 09 ماي إلى 16 ماي 2026 )حسب ترتيبها الزمني:
09 ماي 2026* انتخاب التلفزة التونسية نائباً لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط.
* رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤدي زيارة رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية.
* رئيسة الحكومة تلتقي أفراد الجالية التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي.
* رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس سكاربالجيا يحل بتونس في زيارة رسمية.
* مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ينظم ورشة حول تجربة سحب الوكالة والمجالس المحلية.
* 29 نائبا يتقدمون بمقترح قانون لتوحيد النصوص المنظمة للانتخابات والاستفتاء.
11 ماي 2026* رئيسة الحكومة تؤكد تطلع تونس إلى تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
* رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يستقبل رئيس مجلس العموم الكندي.
* الحرس الوطني التونسي يحيي الذكرى العاشرة لشهداء عملية عملية تطاوين الإرهابية 2016.
* سفير تونس بطوكيو يلتقي مرشح اليابان لمنصب قاض بالمحكمة الجنائية الدولية.
* جلسة عمل حول مشروع ميزانية سنة 2027 بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
* وزارة الدفاع الوطني التونسية تعلن فتح باب التسجيل بالمراكز العسكرية للتكوين المهني.
* الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس يطعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين.
* كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي سفير مصر بتونس.
* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يلتقي وفدا من الأئمة والأطباء من مالي.
12 ماي 2026* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يدعو إلى الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية.
* رئيسة الحكومة تلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي على هامش القمة الإفريقية الفرنسية.
* تونس تؤكد تمسكها باحترام القانون الدولي خلال القمة الإفريقية الفرنسية.
* رئيسة الحكومة تشدد على أهمية السيادة الصحية الإفريقية.
* تونس واليابان تبحثان التعاون الإعلامي للترويج للثقافة والسياحة التونسية.
* استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بغداد وتونس بداية من 21 ماي.
* نقيب الصحفيين زياد دبار يؤكد ضرورة مراجعة المرسوم 54.
* رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يدعو لإدراج مشاركة الهيئة بمعرض تونس الدولي للكتاب ضمن برامجها السنوية.
* بحث تعزيز التبادل التجاري بين تونس والعراق.
* اللجنة الإدارية ببلدية تونس تصادق على جملة من المواضيع خلال اجتماعها الدوري.
* إقرار الحكم الابتدائي ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي بالسجن في قضية غسل أموال وجرائم جبائية.
* سفير تونس بمالطا يؤكد الاستعداد لعقد الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية المالطية.
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي المرشح التونسي للمحكمة الدولية لقانون البحار سليم اللغماني.
* وكالة تونس إفريقيا للأنباء تشارك في منتدى إعلامي روسي ـ إسلامي.
* رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يلتقي رئيس مجلس العموم الكندي.
13 ماي 2026* وزير الدفاع خالد السهيلي يؤكد أهمية التعاون العسكري الإفريقي.
* أحكام بالسجن في قضية “خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين”.
* وكالة تونس إفريقيا للأنباء تشارك بالقاهرة في المنتدى العالمي للإعلام ومراكز الفكر لدول الجنوب.
* جلسة عمل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة.
* وزارة الداخلية التونسية تعلن إجراءات مرورية بمناسبة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.
* إبراهيم بودربالة يودع الوفد البرلماني الكندي في ختام زيارته إلى تونس.
* اجتماع ببلدية تونس حول ملفات مشاريع بلدية.
* وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع مسؤول أممي حول التعاون المستقبلي.
* وزير الدفاع يلتقي قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا.
* النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو إلى تنقيح المرسوم 54 وإحداث هيئة تعديل سمعي بصري.
* ولاية تونس تعقد جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية.
* جلسة عمل بين سفير تونس بوارسو ومسؤولة بولونية حول التعاون القنصلي.
14 ماي 2026* رئيس الجمهورية يؤكد أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي جهة تستهدفها.
* مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر سلسلة تحركات احتجاجية وإضرابات.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن فتح مكتب للتعريف بالإمضاء بالكبارية.
* مسؤول أممي يؤكد أن تونس أصبحت بلدا يوفر فرصا واسعة للشراكة.
* وزير الداخلية خالد النوري يشرف على جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث.
15 ماي 2026* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشارك في مؤتمر حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات بداكار.
* اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بولاية تونس تصادق على 43 معاينة لمؤسسات تربوية.
* سفير تونس ببكين يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع مسؤولين صينيين.
* الإدارة العامة للحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق.
* تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في الذكرى 78 للنكبة.
* جلسة عمل بولاية تونس حول مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.
16 ماي 2026* محاضرة بالأكاديمية الدبلوماسية احتفالا بمرور 70 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين تونس وألمانيا.
* سفارة ألمانيا بتونس تعلن اختتام مشروع “تعزيز الحوكمة المحلية وتعصير الخدمات المحلية بتونس”.
* وزارة الداخلية التونسية تعلن إجراءات مرورية بمناسبة تنظيم نصف الماراطون العسكري.
