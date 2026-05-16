منتخب تونس تحت 17 سنة لكرة القدم ينهزم أمام منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة القدم في كأس أمم إفريقيا

انهزم منتخب تونس تحت 17 سنة لكرة القدم أمام نظيره منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة القدم بنتيجة 1-2، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما 2026 المقامة بالمغرب من 13 ماي إلى 2 جوان المقبل.

وافتتح أبناء المدرب عبد الرزاق هديدر التسجيل عبر المنصف الثابتي من ركلة جزاء في الدقيقة 11، قبل أن يعدل محمد جمال النتيجة للمنتخب المصري في الدقيقة 42 من ضربة جزاء أيضا.


وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى التعادل، تمكن أمير أبو العز من تسجيل هدف الانتصار للمنتخب المصري في الدقيقة 89.


وتحصل اللاعب التونسي يحيى الجليدي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ترتيب المجموعة الأولى

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد المنتخب التونسي عند نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام منتخب المغرب تحت 17 سنة لكرة القدم بنتيجة 1-1، فيما رفع المنتخب المصري رصيده إلى أربع نقاط إثر تعادله سلبا مع منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة لكرة القدم في الجولة الأولى.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1. منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة القدم – 4 نقاط
2. منتخب المغرب تحت 17 سنة لكرة القدم – نقطة واحدة
3. منتخب تونس تحت 17 سنة لكرة القدم – نقطة واحدة
4. منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة لكرة القدم – نقطة واحدة

الجولة الختامية

وسيختتم المنتخب التونسي سلسلة مبارياته في الدور الأول بمواجهة المنتخب الإثيوبي يوم الثلاثاء 19 ماي الجاري على الساعة الثامنة ليلا بملعب 11 بمركب محمد السادس، فيما يلاقي المنتخب المغربي نظيره المصري في التوقيت ذاته.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ليضمنا التأهل مباشرة إلى كأس العالم تحت 17 سنة 2026 المقررة بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026، في حين تخوض المنتخبات صاحبة المركز الثالث مباراة فاصلة من أجل استكمال قائمة المنتخبات الإفريقية المتأهلة للمونديال.
