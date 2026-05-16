حضور تونسي بارز ضمن قائمة الشخصيات والمؤسسات الأكثر تأثيرا في السينما العربية لعام 2026

سجلت السينما التونسية حضورا لافتا ضمن قائمة “The Golden 101 – 2026” التي يصدرها سنويا مركز السينما العربية، تكريما لأبرز الشخصيات والمؤسسات التي أسهمت في التأثير على صناعة السينما العربية وتطويرها.ووفق بلاغ نشره المركز على موقعه الرسمي، ضمت القائمة في فئة الإخراج كلا من كوثر بن هنية، وأريج السحيري، وليلى بوزيد، ومهدي الهميلي، إلى جانب ظافر العابدين ضمن فئة الممثلين، والملحن أمين بوحافة. كما شملت قائمة المؤسسات كلا من شركتي الإنتاج “Cinetelefilms” و“Nomadis Images”، إضافة إلى مهرجان أيام قرطاج السينمائية.ويعكس هذا الاختيار الدور الذي اضطلعت به هذه الشخصيات والمؤسسات في دعم وتطوير السينما العربية، سواء من خلال إنجاز الأعمال السينمائية، أو تنظيم المهرجانات، أو إقامة شراكات استراتيجية، أو المساهمة في اكتشاف المواهب الجديدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من ماي 2025 إلى أفريل 2026.وقد نشرت القائمة الكاملة لـ “The Golden 101 – 2026” ضمن العدد السادس والعشرين من مجلة السينما العربية الصادرة عن المركز، بالتزامن مع فعاليات الدورة التاسعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي، المقامة من 12 إلى 23 ماي 2026.وتشهد نسخة هذا العام حضورا عربيا نسائيا ملحوظا، إذ تضم القائمة 20 مخرجا ومخرجة، وثمانية ممثلين، و18 شركة إنتاج، وسبعة تقنيين، وسبعة مهرجانات، إلى جانب عدد من المؤسسات والفضاءات السينمائية والمنصات المتخصصة.ولم يقتصر الحضور على الأسماء التونسية، بل شملت القائمة أيضا شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم العربي، من بينها المخرج المصري مروان حامد، والمخرجة المغربية مريم توزاني، والمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، والمخرجة السعودية شهد أمين، واللبنانية دانيال عربيد، إضافة إلى الفنانة المصرية يسرا، والفلسطينية هيام عباس، والممثل المصري أحمد مالك.