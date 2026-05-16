تحرك احتجاجي بساحة القصبة للمطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين

نظم عدد من نشطاء المجتمع المدني، اليوم السبت، تحركا احتجاجيا بساحة ساحة القصبة، للمطالبة بالترحيل الفوري للمهاجرين غير النظاميين.

وقال طلال الخميري، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، إن الترحيل القسري للمهاجرين غير الحاملين لوثائق، وللأشخاص الذين دخلوا إلى تونس بطرق غير شرعية، “أصبح أمرا ضروريا وعاجلا”، وفق تعبيره.


وأضاف المتحدث أن “17600 طفل من إفريقيا جنوب الصحراء ولدوا في تونس دون نسب الأب”، معتبرا أن هذا المعطى “يستوجب دق ناقوس الخطر”، حسب قوله.
