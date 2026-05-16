وزير السياحة يؤدي زيارة عمل إلى ولاية قفصة

أدى وزير السياحة، سفيان تقية، امس الجمعة، زيارة ميدانية إلى ولاية قفصة وانتظمت بالمناسبة جلسة عمل بمقر الولاية خُصّصت لمتابعة مخرجات "أيام السياحة والصناعات التقليدية – تعالَا قفصة" تم خلالها استعراض أهم المشاريع المبرمجة ومدى التقدم في إنجازها.وأكد وزير السياحة بالمناسبة، أن "أيام السياحة والصناعات التقليدية" مثّلت منطلقا لحركية سياحية واقتصادية جديدة بولاية قفصة، وأسهمت في إعطاء دفع للاستثمار في قطاعي السياحة و الصناعات التقليدية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.وشدد على أهمية مزيد تشجيع الشباب على الاستثمار في هذين القطاعين الحيويين، عبر التعريف بالتشجيعات والحوافز بآليات التمويل المتاحة وتبسيط الإجراءات ومرافقة أصحاب المبادرات والمشاريع الناشئة والشركات الاهلية المحدثة في قطاع الصناعات التقليدية.كما بيّن أن الوزارة تعمل على إحداث مسالك سياحية إقليمية متكاملة وإطالة مدة إقامة الزائر بالجهة، خاصة في ظل تعزيز طاقة الإيواء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تنظيم رحلات نموذجية بهذه المسالك بالتنسيق مع وكالات الأسفار، لإدراجها ضمن برامج الرحلات السياحية الوطنية.كما عاين وزير السياحة سير نشاط مركز التصميم والابتكار في الصناعات التقليدية بولاية قفصة، الذي يشهد حركية متواصلة في مجال تطوير وتنويع المنتوجات التقليدية ودعم قدرات الحرفيين، لاسيما في ما يتعلق بالتسويق والترويج والتصدير. واطلع بالمناسبة، على معرض ابتكارات جديدة تم تصميمها في إطار برامج التأطير التي تقدمها المركز.كما أشرف الوزير، رفقة والي الجهة، على افتتاح نزل في خطوة تمثل إضافة نوعية للمشهد السياحي بولاية قفصة وتعكس تنامي ثقة المستثمرين في المؤهلات السياحية التي تزخر بها الجهة.واطّلع تقية بالمناسبة على مختلف مكونات المشروع والخدمات التي يوفرها، مؤكدا أن هذا الاستثمار من شأنه أن يساهم في دعم طاقة الإيواء وتحسين جودة العرض السياحي، إلى جانب إحداث مواطن شغل جديدة، وفق البلاغ.